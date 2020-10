¡Bochornoso accidente! Se le cae el bikini a participante de Miss Tanga

Escuchar Nota

“Hola, mis amores, quiero que me apoye toda mi Barranquilla, porque aquí está la Miss Tanga 20-21”, dijo la modelo.



“Ay mira, se me cayó la pantaleta”, expresa la chica con un gesto incómodo y claramente sonrojada.



“Fue mentira, yo estaba muy nerviosa porque había mucha gente y las personas comenzaron a grabar. Y no me di cuenta que el cordón había quedado mal amarrado”, reveló en entrevista para Caracol Tv.



“Uno vino a este mundo desnudo y se va desnudo, así que nada, fue algo que salió. Yo soy muy extrovertida, quise también que conocieran una parte de mí, de cómo afrontar esos inconvenientes”, reveló en sus redes.



