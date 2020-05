Bodas en línea, la alternativa para casarse en China durante el confinamiento

Escuchar Nota

"No me esperaba que a tanta gente le gustara nuestro vídeo (...) Probablemente, la gente necesita noticias buenas durante este largo periodo de epidemia", dijo la recién casada.



.- La tecnología ha demostrado ser una aliada eficaz en la lucha contra el, que provoca la enfermedad, pues su implementación en las investigaciones y dispositivos que estudian y evitan la propagación del virus ha permitido salvar muchas vidas, por ejemplo, losy el perro robot en. Aunque también se ha usado para llevar a cabo actividades más cotidianas, como ocurre en, donde facilita que los habitantes tengan bodas en línea.Aunque no hay ceremonia en la iglesia, ni banquete para, esta modalidad surgida por la pandemia permite que los novios estén acompañados por miles y hasta millones de espectadores de forma virtual.Las medidas sanitarias para combatir y controlar elhan obligado a muchas parejas a aplazar su boda o a hacerla en pequeños grupos, pero en un país tan poblado y conectado como China, las parejas no dudan en invitar a decenas de miles de personas a seguir la ceremonia por Internet.Es lo que han hechoy su futura esposa, quienes invitaron a más dea presenciar el día más feliz de sus vidas en la plataforma de vídeo en líneaDurante la celebración, los novios recibieron incontables Me gusta, felicitaciones, regalos y hasta los tradicionales "sobres rojos" con dinero. Aunque en el acto, celebrado el pasado 1 de mayo en Hangzhou, la capital de la provincia china de, solo una decena de personas estaba físicamente presente.En, las bodas suelen consistir en una celebración en la alcaldía o en algún lugar de culto. Los novios se limitan habitualmente a invitar a sus allegados en un hotel o restaurante, después de multiplicar las sesiones de fotos con trajes de novios alquilados en lugares considerados románticos. Pero mientras la vida recupera la normalidad en el país asiático con la disminución drástica de casos de contagio, las grandes congregaciones y los banquetes desiguen prohibidos.y su prometida tuvieron un enlace sencillo: intercambiaron los anillos, brindaron y comieron aperitivos en la habitación donde iban a pasar su noche de bodas, pero el vídeo del acontecimiento, difundido también en, fue un éxito:Información por Milenio