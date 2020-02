Bodega Aurrerá venderá smartphones a crédito con tan solo tu Facebook

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Bodega Aurrera anunció una alianza en México con PayJoy, una empresa encargada de ofrecer créditos y financiamiento por medio de smartphones en diferentes partes del mundo. El objetivo de la colaboración es claro, lograr que las personas puedan obtener un smartphone a crédito de la tienda, sin la necesidad de tener una tarjeta bancaria.



PayJoy se encargará de ofrecer todo el financiamiento a diferentes plazos, señalan que sin penalizaciones ni intereses moratorios. Los requisitos para buscar el crédito, será contar con una cuenta de Facebook, identificacion oficial y el número del teléfono celular.



Juan José Ocariz, gerente general del negocio de financiamiento para PayJoy destaca cómo buscan lograr que más personas se acerquen a la tecnología.



Estamos entusiasmados de trabajar con Walmart para ayudar a los clientes de la mano de nuestra tecnología a acceder a financiamiento sin importar si tienen o no una cuenta de banco, y así extender el uso de tecnología a más personas.



La empresa aclaró que cuentan con la tecnología Lock, en el caso que un cliente no realice sus pagos a tiempo, se empezará a limitar las funciones del dispositivo, mencionan que solamente les permitirán realizar llamadas de emergencia o que se contacten directamente al centro de atención. Cuando el cliente realiza nuevamente el pago, el equipo es desbloqueado.



Señalan que esa herramienta fue creada para ofrecer este tipo de planes con seguridad a las empresas con las que trabajan



Haciendo una búsqueda rápida por internet, encontramos diferentes videos y “servicios” que prometen remover el software de PayJoy en su totalidad y con un solo pago.



Entre los argumentos encontramos que PayJoy no “brinda prórrogas” como otros préstamos tradicionales, por lo que es obligatorio realizar los pagos puntuales. Señalan que la aplicación consume muchos recursos del teléfono al estar siempre activa y afecta su rendimiento, provocando fallas en las aplicaciones.



El tercer punto, es que aseguran que mientras la aplicación se encuentre instalada, no es posible actualizar el smartphone, la única manera es terminar de pagar el equipo, para poder acceder a las actualizaciones de sistema.



Con información de Xataka México.