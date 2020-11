Bogar apuñaló a Jonathan, su ex novio, y le perforó el intestino; sigue libre

Escuchar Nota

Jalisco.- Hay fechas que nunca se olvidan. El 13 de septiembre del 2020 es una de ellas para Jonathan Castellanos, tiene 31 años de edad, actualmente es supervisor de servicios de Paquetería y su nombre ya suena en las redes sociales, luego de que se animara a denunciar las agresiones físicas que sufrió por parte de Bogar, quien fuera su pareja sentimental y el hombre con quien no solo compartió su vida, también un hogar.



El domingo 13 de septiembre, Jonathan y Bogar estaban disfrutando del día, mirando una serie de televisión, comiendo camarones y bebiendo un coctel a base de tequila. Antes de dormir, Jonathan le cuestionó una duda que le rondaba por su cabeza; Bogar comenzó a gritarle, se abalanzó sobre Jonathan y le soltó el primer golpe. A eso le siguieron un par de puñaladas, una de las cuales le fracturó las costillas, y diversos cortes en la cara, brazos y manos.



Los gritos de auxilio lograron que una de sus vecinas llamara al 911. Cuando llegaron los elementos de la policía de Guadalajara, se llevaron detenido a Bogar. Jonathan fue trasladado a la clínica numeró 46 del Seguro Social. Mientras se recuperaba de un pronóstico desalentador para él, se enteró de que su ex novio había sido puesto en libertad.



“Pasó una semana que yo estuve hospitalizado y salí hasta el lunes siguiente. En el transcurso de esta semana, el sábado mi familia se da cuenta de que él empezó a tener actividad en redes sociales, entonces para el siguiente sábado él ya había salido”.



Su recuperación ha sido lenta. Los doctores tuvieron que reparar su estomago e intestino pues Bogar los perforó durante la agresión. Su caso no queda aquí. La carpeta de investigación que se levantó está llena de irregularidades. Para empezar, en un inicio no le habían tomado su declaración, tampoco contaba con un parte médico de las lesiones que sufrió. Fue él quien tuvo que solicitar al IMSS una nota médica de su estadía para poder presentarlo al Ministerio Público. Y lo más importante: no sabe de manera detallada por qué su ex novio salió libre.







“Me comentaron que el juez había determinado que la detención de mi ex pareja había sido ilegal y que por eso solicitó su liberación, pero no me quisieron explicar bajo qué criterios o porque se llegó esa conclusión”, dijo.



Jonathan no tiene miedo, el único temor es que su historia se vuelva a repetir con alguien más y que esta vez, esa persona no pueda correr con la misma suerte que tuvo él. Al día de hoy, Bogar esta libre y de acuerdo con Jonathan, continua interactuando con otros hombres a través de una aplicación de citas.



La investigación continúa, mientras espera a que llegue o no la justicia, quiere que su caso sea conocido por otros y que la gente sepa cómo sucedieron las cosas la madrugada de aquel 13 de septiembre.



“Poco se habla de situaciones como ésta y sentí que era necesario alzar la voz, contarlo, que la gente supiera”, finalizó Jonathan.