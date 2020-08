Boicotean jornada de NBA en protesta por Jacob Blake

Escuchar Nota

Orlando, Florida.- Los jugadores de la NBA unieron fuerzas en la lucha social que se vive en Estados Unidos y ayer no hubo juegos.



Ayer la Liga tenía agendados tres duelos de playoffs. Bucks y Magic arrancaban a las 16:00 horas, pero los jugadores de Milwaukee decidieron no salir a la duela en protesta por el ataque policial de esta semana contra el afroamericano Jacob Blake en Wisconsin, estado donde militan.



“La NBA y la NBPA anunciaron hoy (ayer) que a raíz de la decisión de los Bucks de Mil-waukee de no salir a la duela para el Juego 5 contra el Magic de Orlando, los tres juegos: Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma City y los Lakers de los Ángeles-Portland han sido pospuestos. El Juego 5 de cada serie se reprogramará”, anunció ayer la Liga.



Hoy se realizará el primer juego de la Serie Semifinal del Este entre Raptors de Toronto y Celtics de Boston, y ambos equipos platicaban desde anoche la posibilidad de no jugar.



Una fuente reveló a Cancha que no se sabe si los duelos de hoy se realizarán.



El plan es que en las próximas horas el comisionado Adam Silver junto con representantes de los equipos y el Sindicato de Jugadores hablen del tema y definan hasta cuándo se reactivará la acción en la burbuja de Orlando.



Le tira a Trump



Ante la situación, estrellas del deporte estadunidense reaccionaron en redes sociales.



El más llamativo fue LeBron James, figura de los Lakers de Los Ángeles y uno de los portavoces más importantes en la liga, quien insultó a Donald Trump.



“Que se joda este hombre. Demandamos un cambio. Estoy harto de esto”, publicó The King en Twitter.