Bolivia acusa a España de violar soberanía

"Personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz", dice la nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La Ministra de Relaciones Exteriores de #Bolivia @KarenLongaric dio lectura al comunicado sobre abuso de privilegios y atropello a la soberanía de #Bolivia. Parte 1/2 pic.twitter.com/gYJWmCECJ9 — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) December 27, 2019

#Bolivia vean, así es el operativo de asedio, armas en mano, a la embajada de México donde están asilados dirigentes políticos y de dónde no dejan salir a funcionarios de la embajada de España. México hará la denuncia ante Corte de la ONU.#27Dic pic.twitter.com/za1tC81T7u — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) December 27, 2019

#URGENTE

Grupos enviado por el Gobierno d Facto d Añez, agreden vehículos d diplomáticos españoles en las afueras d la embajada de #México en #Bolivia dónde se mantiene el acoso policial y militar. #BoliviaEnDictadura #27Dic pic.twitter.com/pU9o0qzpjb — Jhonny Arellano (@JhonnyNicaragua) December 27, 2019

"En ese momento los diplomáticos españoles fueron informados de que sus autos habían sido detenidos en el acceso de la urbanización hacia la residencia de México y no les permitían ingresar", detalló el comunicado.

"Más tarde los visitantes españoles fueron informados por la Cancillería de Bolivia que un auto de esa dependencia entraría por ellos, lo cual aceptaron. El automóvil arribó poco más de una hora después", detalló el boletín.

acusó este viernes a laen La Paz de cometer "atropellos" a su soberanía, por un incidente con la policía boliviana que custodia una sede diplomática de México en esta ciudad.La, anunció una nota de protesta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por el incidente provocado al parecer por funcionarios de la embajada española que iban "encapuchados" y "presumiblemente armados".Asimismo,(...). Estos atropellos afectan profundamente la dignidad y soberanía del Estado boliviano, la seguridad nacional y ponen en riesgo la integridad física de los huéspedes temporales, del propio personal mexicano y de los vecinos de la zona".Por su parte, gobierno de México denunció que policías bolivianos bloquearon este viernes la salida de diplomáticos españoles que estaban en la residencia de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado.Según un comunicado de la Cancillería mexicana, el cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y la encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, estuvieron más de una hora esperando a poder abandonar la residencia porque" que duró unos 40 minutos y, al salir del domicilio junto a Mercado, se dieron cuenta que "los vehículos diplomáticos no llegaban" y que "no podían comunicarse con sus chóferes".La diplomática mexicana ingresó de nuevo a la residencia para observar el camino desde la terraza y "al escuchar gritos, la embajadora Mercado regresó con los dos visitantes y los invitó a reingresar a la residencia".Tras varios intentos llamando al puesto de mando de la entrada de la urbanización "se les informó que no les permitirían pasar".Posteriormente, Borreguero se comunicó con representantes del Ministerio de Exteriores de Bolivia que "le indicaron que debían bajar a pie hasta la urbanización", algo que los españoles se negaron a hacer "sin sus elementos de seguridad".El pasado jueves, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México denunciará el hostigamiento de fuerzas de seguridad a sus sedes diplomáticas en Bolivia, ya que desde el 23 de diciembre se instalaron alrededor de 90 policías y soldados del Ejército frente a sus sedes diplomáticas.La aparición desurge después de que el pasado 15 de noviembre el país recibiera a nueve solicitantes de asilo en su consulado y en la residencia del embajador en La Paz.