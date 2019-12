Bolivia descarta incursión en embajada de México

"respetar y cubrir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto a la convención de Viena".

Elaseguró que es respetuoso de "las" por parte de la embajada de México, en donde se encuentran asilados varios ex funcionarios deEste lunes el gobierno mexicano expresó su preocupación por la presencia "excesiva" de seguridad y personal de inteligencia en inmediaciones de su sede diplomática en La Paz, en la cual incluso ha habido sobrevuelo de drones, acusó el ex mandatario Evo Morales.La, manifestó en conferencia de prensa en La Paz que esa cartera de gobierno es "respetuosa de las inmunidades diplomáticas y los privilegios" de las embajadas.Longaric señaló que la posibilidad de que la "fuerza pública" ingrese a la embajada de México "categóricamente es imposible", puesto que las relaciones diplomáticas se amparan en la convención de Viena.Este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó en un comunicado aEl comunicado indica que Bolivia tiene la obligación de proteger la embajada contra toda "intrusión" o perturbación de la tranquilidad.A laacudieron varias ex autoridades del gobierno de Evo Morales.Las mismasy están a la espera de los salvoconductos para dirigirse a ese país, donde inicialmente se encontraba Morales, quien luego estuvo en La Habana antes de llegar a Argentina, donde solicitó refugio.desde que este acogió a Morales tras salir de Bolivia el pasado noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.El gobierno transitorio de Áñez denunció a varios ministros de Evo Morales por distintos delitos y varios de ellos permanecen en la embajada mexicana en La Paz, con la intención de poder salir de Bolivia, mientras el Ejecutivo interino sostiene que no corresponde darles un salvoconducto para viajar si están procesados.