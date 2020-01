Bolivia dialoga con Unión Europea por conflicto con España y México

Antes de entrar al encuentro, el delegado señaló que acudieron al encuentro para "ratificar nuestra solicitud de bajar la tensión" y, a la vez, reiterar su "compromiso con Bolivia".

La canciller interina de Bolivia,, se reunió con embajadores de los países miembros de la(UE) en La Paz para dialogar sobre el incidente que derivó en la expulsión de diplomáticos de, medida que ha sido rechazada por el bloque europeo.Al encuentro, del que por ahora no han trascendido detalles, asistió el jefe adjunto de la delegación de la UE en La Paz, Jörg Schreiber, junto a una decena de diplomáticos europeos.Tras la reunión, Schreiber dijo muy escuetamente a los medios que fue "un diálogo muy abierto, muy constructivo" y honesto "que ha ayudado mucho a aclarar la situación" e indicó que se mantiene una "relación muy buena con el gobierno" interino boliviano.La UE sigue dispuesta a apoyar el desarrollo del proceso electoral de este año en Bolivia, agregó.En una declaración posterior a los medios, la canciller Longaric calificó de "muy satisfactoria" la reunión con los diplomáticos europeos."Se despejaron muchas dudas acerca de los hechos del viernes pasado, pero fundamentalmente acerca de las razones que llevaron al gobierno de Bolivia a declarar personas no gratas a estos funcionarios diplomáticos de la embajada de España", dijo Longaric.La delegación de la UE en Bolivia rechazó la decisión del gobierno interino de Bolivia de declarar personas no gratas a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul español, Álvaro Fernández.La UE consideró entonces que "la expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad".La decisión boliviana se originó en la visita de losacompañados de individuos "" y "presumiblemente armados" a la embajadora de México, María Teresa Mercado, en su residencia en La Paz el pasado 27 de diciembre.El gobierno interino de Jeanine Áñez ha justificado la medida, que incluye a Mercado y otros funcionarios, al señalar que los diplomáticos dañaron la soberanía boliviana.En lase encuentran asiladas desde noviembre alrededor de una decena de ex funcionarios de la Administración de Evo Morales, varios de ellos acusados por el gobierno de Áñez por delitos como terrorismo.El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los ex ministros de Morales, algo que el Ejecutivo español ha negado en todo momento, al asegurar que se trató de una visita de "cortesía y que los diplomáticos iban acompañados de "personal de seguridad" para su propia protección.España ha calificado de "gesto hostil" la decisión del gobierno boliviano y replicó con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos que, según la cancillería del país suramericano, fueron designados durante la gestión de Evo Morales.Bolivia ha anunciado que enviará a un alto representante diplomático para superar el impasse lo más pronto posible.