Bolivia no es colonia de México, dice canciller

México debería mantenerse alejado de los asuntos internos bolivianos después de la caída el mes pasado del gobierno socialista encabezado pordijo la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia,, en una entrevista publicada el sábado.están en medio de una disputa diplomática por la decisión de otorgar asilo a aliados del ex presidente Morales, que renunció ante las presiones de las fuerzas armadas tras una polémica elección presidencial.La entrevista se realizó antes de que México denunciara el viernes un incidente en su embajada en La Paz, donde la policía boliviana habría impedido la salida de funcionarios españoles que visitaban las instalaciones.Longaric dijo el viernes que los funcionarios españoles habían sido detenidos porque estaban acompañados por encapuchados que fueron considerados una amenaza para la seguridad. En la entrevista a El País, la ministra boliviana aseguró que la solicitud de una mayor vigilancia en la sede diplomática vino de las autoridades mexicanas.El Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo el sábado que enviará una misión para investigar el incidente.Longaric también se preguntó en la entrevista qué derecho tenía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cuestionar las decisiones del pueblo boliviano, aludiendo a lo que calificó como una "proximidad ideológica" con Morales."Los intereses de Bolivia no pasan por los del presidente de otro país, que lo único que quiere en este momento es beneficiar políticamente a su socio, a su acólito", dijo Longaric.Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia se han tensado en los últimos días tras las denuncias de una excesiva presencia deen las inmediaciones de la sede diplomática donde se encuentran refugiados ex ministros de Evo Morales.Elaseguró que dicha presencia es en respuesta a la solicitud realizada por la embajada mexicana en La Paz en noviembre para brindar seguridad ante las manifestaciones; sin embargo, el gobierno mexicano denunció que ha habido hostigamiento.La administración de la presidenta interina Jeanine Áñez respondió que sólo ha atendido a la solicitud e incluso aseguró que había informes confiables sobre amenazas a la sede diplomática mexicana.El gobierno de López Obrador aseguró que el reforzamiento de la seguridad es para capturar a los ex funcionarios asilados.