Bolivia pide a embajada mexicana retirar protección a exministro

Bolivia.- El ministro boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, pidió hoy a la embajada de México en La Paz retirar la protección al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que sea sometido a un proceso penal por las acusaciones de sedición y terrorismo.



"En el caso de Juan Ramón Quintana, claramente lo que debería hacer la embajada mexicana es dejarlo en la puerta para que nosotros lo subamos a nuestro carrito y lo llevemos a que proceda al juicio que le corresponde por sedición y terrorismo", dijo Murillo, reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).



El ministro de Gobierno pidió a la legación mexicana que "no cobije a delincuentes" en su sede, al recordar que las autoridades bolivianas no pueden ingresar a esa embajada porque está considerada como territorio extranjero.



"Este señor prometió hacer un Vietnam de Bolivia y casi lo logró. Si no hubiera sido por nuestra Policía Boliviana, por nuestro Ejército, por la fuerza de los bolivianos, por todos los bolivianos en la calle (...) por la fuerza de las mujeres, de los niños y la juventud hoy día Bolivia sería un Vietnam", agregó.



La canciller boliviana Karen Longaric anunció en días pasados que no se les entregará salvoconducto para dejar el país a los exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia del país el 10 de noviembre, que se encuentran asilados en la embajada mexicana en La Paz.



De acuerdo con Longaric, el martes pasado entregó en la embajada de México las cinco órdenes de captura contra los exfuncionarios, que fueron emitidas por la Fiscalía por la presunta comisión de delitos.



Los exfuncionarios del gobierno de Morales se refugiaron en la embajada mexicana en medio de las violentas manifestaciones que se registraron en el país sudamericano por las denuncias de fraude en los comicios presidenciales del 20 de octubre pasado.