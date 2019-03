Bolivia tendrá elecciones generales el 20 de octubre

Las elecciones generales en Bolivia se realizarán el próximo 20 de octubre, según acordó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó hoy la presidenta del organismo, María Eugenia Choque.“Hemos acordado que las elecciones generales se desarrollarán el 20 de octubre de 2019”, precisó la funcionaria, de acuerdo con reportes de la Agencia Boliviana de Información (ABI).Choque agregó que los comicios generales no pueden ser realizados en la misma fecha en que otros países las lleven a cabo, para no dificultar la organización técnica y logística del voto de los bolivianos residentes en ambas naciones.Explicó que la convocatoria a los comicios generales será emitida en un poco más de un mes, considerando que el personal del TSE está comprometido con “una administración transparente, eficiente” del proceso electoral, y aclaró que “nos falta aún consolidar el presupuesto”.La presidenta del TSE dijo que en el “Taller nacional de planificación estratégica”, que se celebró en Cochabamba, se evaluó las elecciones primarias realizadas el 27 de enero y se las tomó “como un aprendizaje”, para no repetir algunos errores y trabajar en la estandarización de procesos institucionales en el país, mediante el denominado ISO electoral para futuros comicios similares.“El ISO electoral nos dará la certidumbre a que la población tenga, obviamente, y nosotros por nuestra parte como TSE, como Órgano Electoral Plurinacional, en general, demostrar que efectivamente las elecciones de las primarias tendrán transparencia y administración correcta”, concluyó.