Bollywood paralizada por pandemia

Ciudad de México.- Con la industria cinematográfica prácticamente parada debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el escenario en Bollywood (India) es el más desafortunado, con sets de filmación abandonados, salas de cine cerradas y estrellas sumidas en el desempleo.



La pandemia golpeó primero a las cintas en producción como Takht, un drama de época, cuyo equipo había comenzado a construir sets en varias regiones de Europa. El director Karan Johar, aseguró en una reciente entrevista que no estaba seguro del futuro de la misma:



“Teníamos un palacio en Florencia en el que estábamos filmando y filmamos en España, en la Alhambra. Habíamos aplazado esto durante dos años. No es una de las principales preocupaciones que uno debería tener en este momento. Es lo que sucede”.



Johar también tiene dos cintas listas para su estreno, así como otras siete en producción, toda vez que es uno de los productores más poderosos de Bollywood. “Eso es sólo en Dharma Productions. Cada compañía, cada estudio tiene múltiples situaciones de este tipo. Todavía no sabemos cuándo las cosas volverán a la normalidad”, dijo al periodista Rajeev Masand.



Fue el 24 de marzo pasado que el país entró en un bloqueo de 21 días con la finalidad de detener la propagación del coronavirus, fecha en que se esperaba el estreno de Sooryavanshi, del director Rohit Shetty, la cual forma parte del universo policiaco del director y cuyo lanzamiento fue planeado de manera estratégica para coincidir con el año nuevo hindú. Su debut en cines se pospuso de manera indefinida.



Actores, actrices y trabajadores viven el desempleo, otra cinta que vio mermado su lanzamiento es 83, largometraje del director Kabir Khan, que cuenta la historia real del equipo de cricket ganador de la Copa Mundial de 1983, protagonizada por la pareja de superestrellas de la vida real Ranveer Singh y Deepika Padukone y que se había anunciado para el 10 de abril.







“Estábamos ansiosos por mostrar la película al mundo. Pero algunas cosas son mucho más grandes que todo esto. Todo el planeta hoy está parado, así que creo que ver una película se convierte en una prioridad mucho menor”, aseguró Khan al canal de YouTube, Film Companion.



Ante el incierto panorama, los principales actores de dichas cintas se encuentran en el desempleo, recluidos en sus casas y con mucho tiempo libre en sus manos, por lo que han optado en llenar sus espacios sociales con aspectos de sus vidas.



Deepika Padukone y Katrina Kaif se han encargado de exponer cómo hacen las tareas domésticas: cocinar y lavar los platos. Otros, como Alia Bhatt y Hrithik Roshan, se dedican a aprender nuevas habilidades, pero han sido criticados por mostrar actitudes insensibles ante la gravedad de la situación.



“Puedo entender que son privilegiados y que no tienen otras preocupaciones en esta pandemia global, excepto por cuidar sus cifras. La mayoría de nosotros tenemos otras preocupaciones durante esta crisis”, expresó la doctora Farah Khan, amiga de varias celebridades, en redes sociales.



Sin embargo, dichas manifestaciones no son generalizadas, pues algunos han comenzado a usar su influencia en redes para educar respecto al distanciamiento, tal es el caso de Kartik Aaryan, que lanzó un videoclip en donde recrea una escena de su cinta Pyaar Ka Punchnama, a la cual le modificó los diálogos para reflejar la necesidad urgente de permanecer en casa.