Bolsa Mexicana cambia tendencia y cierra con pérdida

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó con una baja de 0.32 por ciento, con lo que regresó a terreno negativo, en línea con los mercados internacionales.En cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P BMV IPC, se ubicó 41 mil 740.62 unidades, con 135.55 enteros menos respecto al viernes previo.Al término de la jornada accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 203.5 millones de títulos, por un importe económico de seis mil 557.1 millones de pesos, con 53 emisoras que ganaron, 62 perdieron y cuatro se mantuvieron sin cambio.Este día destacó la caída de las acciones de Grupo Financiero Banorte, de 1.16 por ciento, así como de Grupo Alfa con menos 1.32 por ciento y Fomento Económico Mexicano (Femsa) que perdió 2.67 por ciento.La plaza bursátil local concluyó en línea con el índice Dow Jones de Estados Unidos, que perdió 0.38 por ciento, por el contrario, el Standard and Poor´s 500 subió 0.30 por ciento y el índice tecnológico Nasdaq avanzó 0.44 por ciento.Este martes, los mercados globales incorporaron el dato de la inflación en Estados Unidos que durante febrero se ubicó en una tasa interanual de 1.5 por ciento por debajo de las estimaciones del mercado de 1.6 por ciento.Con lo anterior, la inflación desciende por cuarto mes consecutivo desde 2.5 por ciento en octubre del año pasado, como consecuencia de un descenso en precios de bienes de consumo como vehículos nuevos y usados, así como medicamentos, explicó Banco Base.La menor inflación, añadió, es consecuencia de una desaceleración gradual de la actividad económica, lo que llevó a la Reserva Federal a adoptar una postura menos restrictiva y al mercado a especular que no volverán a subir la tasa de interés durante el año.Los mercados también incorporaron que la primera ministra británica Theresa May sufrió hoy su segunda derrota sobre el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), que fue rechazado por la Cámara de los Comunes.La Cámara Baja del parlamento británico repitió su decisión del pasado 15 de enero, cuando la primera versión del documento fue rechazada por 432 votos y 202 a favor, cifras que llevaron a un voto de confianza de la gestión de la jefa de gobierno del cual salió avante.En el mercado cambiario, dólar libre cerró en 18.75 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta, mientras que el intercambio se ubicó en 19.28 pesos a la compra y 19.29 pesos a la venta; en tanto, el euro se tomó en 21.79 pesos y se ofertó en 21.82 pesos, de acuerdo con Citibanamex.