Bolsa Mexicana suspende operaciones de CFE

Por no presentar su reporte financiero anual correspondiente a 2018 ni tampoco el del primer trimestre de 2019 dentro de los 20 días de prórroga que solicitó, tras no entregarlo en el plazo marcado por la ley, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue suspendida en sus operaciones bursátiles por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)."A partir del día hoy 30 de mayo de 2019 decreta la suspensión de la cotización de los instrumentos de la emisora Comisión Federal de Electricidad identificados con clave de cotización CFE emisiones 10-2, 13-2, 14, 14-2, 15, 15U, 17, 17-2, 17U, 18, en virtud de haber transcurrido el plazo que determinan las citadas disposiciones sin que esa emisora presentara el Primer Trimestre 2019”, informó la BMV y sostuvo que la decisión se tomó con base en la Ley del Mercado de Valores y su reglamento interior.La empresa productiva del Estado participa en el mercado de deuda y el plazo que tenía para presentar su informe venció el último día de abril. Si bien informó a la BMV que no los presentaría en esa fecha y pidió una prórroga con el argumento de que estaba concluyendo su auditoría financiera, se venció el plazo este jueves.