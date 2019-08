Bolsonaro aceptará ayuda del G7 para Amazonía con condiciones

- Outros chefes de estado se solidarizaram com o Brasil, afinal respeito à soberania de qualquer país é o mínimo que se pode esperar num mundo civilizado. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

Este martes, el presidente de Brasil, dijo que sí aceptará la ayuda ofrecida por elpara combatir losSin embargo el presidente brasileño leal mandatario francés,, para que se retracte por haberlo calificado de mentiroso.En declaraciones a medios de comunicación, Bolsonaro negó que Brasil haya rechazado la ayuda económica ofrecida por los países más industrializados del mundo, pero la condicionó a que el presidente no sólo a que Macron se retracte no solo por haberlo llamado mentiroso sino también por poner en entredicho la soberanía de Brasil sobre la Amazonía.‘En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo contra mí. Primero me llamó mentiroso y, después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonía era un asunto abierto”, afirmó el líder ultraderechista.‘Para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con las mejores intenciones posibles, él tendrá que retirar esas palabras y entonces podremos conversar’, agregó.Macron afirmó el viernes pasado que Francia no respaldará el acuerdo de libre comercio anunciado hace dos meses por la Unión Europea y el Mercosur debido a que Bolsonaro supuestamente le mintió cuando dijo que Brasil cumpliría todos sus compromisos ambientales, lo que, en su opinión, fue puesto en duda por la multiplicación de los incendios en la Amazonía.El jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro,, aconsejó al presidente Macron “ocuparse de su casa y sus colonias”.“Agradecemos (la oferta) pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa”, dijo Lorenzini a un blog, al referirse a los 20 millones de dólares que anunció Macron para los países amazónicos.Aunque el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, había aceptado la ayuda del G7 pero por la noche, Lorenzoni y el canciller Ernesto Araujo, arremetieron contra Macron y sus propuestas."Brasil es una nación democrática, libre y nunca tuvo prácticas colonialistas e imperialistas como tal vez sea el objetivo del francés Macron", afirmó Lorenzoni.