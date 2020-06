Bolsonaro amenaza con retirar a Brasil de la OMS

Escuchar Nota

"Les adelanto en este momento: Estados Unidos se retiró de la OMS, y estamos estudiando eso en el futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o nos vamos también", dijo el mandatario a periodistas afuera del palacio presidencial de la Alvorada en Brasilia al ser interrogado sobre el reclamo que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por los 24.2 millones de dólares que le adeuda Brasil.



"No necesitamos de gente de afuera dándonos pistas sobre la salud aquí dentro", dijo el presidente de Brasil, país que es el tercero en el mundo con más muertes por covid-19, con 34 mil 21 víctimas, y el segundo con más casos, con al menos 614 mil 941 contagios.



"Trump recortó el dinero y retrocedieron en todo", afirmó Bolsonaro. "La cloroquina ha vuelto", dijo poco antes de que Brasil anunciara que las víctimas fatales de la pandemia de coronavirus en el país habían superado las 34 mil.



"Es mi amigo (Trump); es mi hermano. Conversé con él esta semana. Tuvimos un conversación maravillosa. Le mando un abrazo a Trump. Brasil quiere profundizar cada vez más nuestra relación. Hago fuerza para que él sea reelegido. Trump: aquel abrazo", afirmó el mandatario brasileño.



