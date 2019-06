Bolsonaro critica a la corte suprema de Brasil por penalizar la homofobia

El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la corte suprema de Brasil sobrepasó sus funciones al criminalizar la homofobia y volvió a barajar la posibilidad de nombrar a un juez evangélico en el máximo tribunal.En un desayuno con periodistas en Brasilia, Bolsonaro consideró que la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de equiparar penalmente la homofobia al racismo podría perjudicar a los propios homosexuales. En el ámbito laboral, por ejemplo, un empleador "se lo va a pensar dos veces" antes de contratar a un gay, por temor de ser acusado de homofobia, declaró.El STF cometió un "completo equívoco", porque "entró en el ámbito del Legislativo", afirmó el mandatario, electo el año pasado con un fuerte apoyo de las ultraconservadoras iglesias pentecostales.El STF adoptó su decisión por 8 votos a 3. Pero según Bolsonaro, si en la corte hubiese un ministro evangélico, hubiese "pedido vista" (tiempo para analizar el caso), dejando la votación en suspenso."Tiene que haber un equilibrio ahí (en el tribunal). Eso no es mezclar política con religión", sostuvo, según citas del portal G1.El mandatario ya había evocado a fines de mayo la posibilidad de nombrar un evangélico en el STF, que debe tener dos cargos vacantes por jubilación antes del fin de su mandato en 2022.En sus deliberaciones concluidas el jueves, el STF consideró que el Poder Legislativo fue omiso al no aprobar hasta ahora una ley que permita castigar la homofobia. Brasil es uno de los países con más crímenes de homofobia del mundo.Según la ONG Grupo Gay da Bahía (GGB), que recoge estadísticas nacionales desde hace cuatro décadas, en 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios por "homotransfobia", un 30 por ciento más que en 2016.Esto implica la muerte por suicidio o asesinato de una persona LGBT (lesbianas, gays, bixesuales, travestis, transexuales, transgénero) cada 19 horas.Al emitir su voto a favor de la penalización, la jueza Carmen Lúcia declaró: "Todo prejuicio es violencia. Toda discriminación es causa de sufrimiento"."Pero aprendí que algunos prejuicios causan más sufrimientos que otros, porque son heridas que castigan a la persona ya desde su hogar, aparta padres de hijos, hermanos, amigos, por la simple circunstancia de intentar vivir lo que se lleva como esencia y que no cumple con el disfraz socio-político determinante", agregó.