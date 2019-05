Bolsonaro pagará 2 mil 500 dólares por insultar a diputada

La justicia brasileña ordenó al presidente del país, Jair Bolsonaro, pagar una indemnización por 10 mil reales, (unos dos mil 500 dólares) a la diputada por el Partido del Trabajo, María do Rosario, por daños morales, tras insultarla hace cinco años.La juez de la Corte Civil 18 de Brasilia, Tatiana Dias da Silva Medina, estableció un plazo de 15 días, a partir de este viernes, para que el mandatario pague la indemnización y tendrá que publicar una nota de retracción en un periódico de circulación nacional, informó el portal G1.El caso data desde 2014, cuando Bolsonaro también era legislador y dijo que la diputada María do Rosario “no merecía ser violada”, porque él la consideraba “fea” y que “no era su tipo”.Tras el fallo judicial, la legisladora publicó un video en el que destacó que esta medida “es una victoria importante”.“Comparto la victoria con todas las mujeres que sufren humillaciones y violencias, a quienes siempre defenderé. Y espero que en la política hayan aprendido que no existe inmunidad parlamentaria para actuar contra la ley, irrespetando a quien sea”, señaló María do Rosario"Es una victoria del respeto, de la dignidad”, enfatizó la diputada, tras indicar que donará el monto de la indemnización a organizaciones en defensa de las mujeres.