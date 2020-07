Bolsonaro vuelve a dar positivo por coronavirus

Escuchar Nota

Brasil.- El jefe de Estado brasileño señaló a la cadena CNN que se encuentra bien y que no tiene fiebre desde el 6 de julio



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró este miércoles a la cadena CNN que volvió a dar positivo por coronavirus.



Bolsonaro relató a ese medio que se sometió a la prueba de PCR y que el resultado positivo salió este martes.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado señaló que se encuentra bien y que no tiene fiebre desde el 6 de julio ni experimenta dificultades para respirar o falta de sabor, mientras que su tasa de saturación de oxígeno es del 98 %.



Además, Bolsonaro informó que para tratar la infección continúa usando hidroxicloroquina, un medicamento cuya eficacia contra el covid-19 no ha sido probada, y azitromicina.



Bolsonaro aún tiene que realizar un tercer examen para ver si puede volver al trabajo.



La primera prueba positiva del mandatario fue realizada el pasado 7 de julio. Desde entonces, Bolsonaro ha estado en aislamiento en su residencia, el Palacio de la Alvorada.