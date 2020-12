¡Bombazo! Norma Palafox es nueva jugadora del Pachuca

Escuchar Nota

¡Lujo es lo que se viene con la #NuevaNORMAlidadPachuca! https://t.co/wyvmvKnNgo — Club Pachuca (@Tuzos) December 20, 2020

¡Bombazo en la Liga MX Femenil!, esto a partir del, pues tras ser símbolo y referente de Chivas, la jugadora recientemente anunció su salida para explorar nuevas opciones, pero no todo se quedará en la cancha porque ¡en Hidalgo de la goleadora histórica de Chivas, quien pidió mil Me Gusta en su cuenta de Twitter "" que tendrá una duración de 18 meses, de acuerdo a información proporcionada a Mediotiempo.La carrera de Norma en lasuma 83 partidos, todos con el Rebaño, además de, por lo que con su experiencia intentará llevar a las hidalguenses a su primera corona en una competencia dominada por Tigres.El futuro de la popular jugadora no solo está en la cancha o en sus redes sociales, ya que Mediotiempo pudo saber que, el reality show que se transmite a diario por TV Azteca y es conducido porEso sí, recordemos que, ya que ella estuvo en la versión estadounidense del programa y fue de las finalistas, con el exfutbolista Alberto "Venado" Medina como ganador en 2019.