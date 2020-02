Bomberos rescatan a perrito atrapado en la presa Chihuahua

Escuchar Nota

Chihuahua, Chih.- Su amor por los animales y su vocación de servir a la comunidad llevaron al bombero Daniel Franco al rescate de una mascota que cayó dentro de la presa Chihuahua la tarde del domingo, cuando su dueño la llevó de paseo y en un descuido el can se precipitó al área de la cortina, donde permaneció hasta que la Unidad de Fauna No. 1 y un rescatista acuático acudieron en su auxilio.



Ya para anochecer, el dueño de la mascota habló al 911 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en busca de auxilio, pues el área donde estaba su perro es de difícil acceso y le impedía ingresar por su cuenta; sin embargo, la cercanía de la noche y el ver que el animal se había refugiado en un área de cemento, permitió dejar al can durante la noche y acudir este lunes desde temprano a realizar el salvamento.



El bombero Daniel Franco se activó antes del amanecer y solicitó apoyo de su compañero el rescatista acuático Enrique Vargas para ingresar a las frías aguas de la presa, incluso antes de que ambos terminaran su jornada de 24 horas en las estaciones donde se encontraban de guardia y que culmina a las 09:00 horas.



Una vez a salvo, se notificó al dueño de la mascota que el french se encontraba bajo resguardo de personal de la Estación No. 1 ubicada en las calles 4ª. y Urquidi de la colonia Santa Rosa, donde podrá recogerla para regresarla de nuevo a su vivienda.



Cabe mencionar que los bomberos Vargas y Franco han realizado por separado diversos rescates en cuerpos de agua, entre los que destaca haber salvado la vida de una persona a punto de ahogarse en la presa Chihuahua y el arrastre a tierra de una pick up que permaneció más de un año en la presa El Rejón.