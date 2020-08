Bomberos serán prioridad en 2021, asegura Claudia Sheinbaum

Escuchar Nota

Como me comprometí, en Milpa Alta con el alcalde @rivero_octavio, anunciamos el inicio de la construcción de la estación de Bomberos y la mejora de la movilidad entre @GobMilpaAlta y @XochimilcoAl, con alcalde @JoseCarlosXoch. https://t.co/M1yJmX1xoZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 22, 2020

El Gobierno capitalino destinará en 2021 unos 200 millones de pesos para comprar nuevo equipamiento para los bomberos, principalmente camiones, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.La mandataria capitalina indicó que por la situación económica en 2020 no fue posible invertir en el equipamiento de los bomberos, pero afirmó que para 2021 serán una prioridad.Sheinbaum encabezó la presentación del proyecto de construcción de una nueva estación de bomberos en Milpa Alta en un predio recuperado de unos 5 mil metros cuadrados que era un rastro explotado por particulares.La estación contará con auditorio, instalaciones para adiestramiento y prácticas, áreas verdes, capacidad para 13 vehículos y 107 usuarios, entre otros. Además, instalaciones para protección civil.La nueva estación por su ubicación permitirá a los bomberos llegar a las emergencias en Milpa Alta hasta 60 por ciento más rápido.En Milpa Alta no existía estación de bomberos y los servicios se brindaban desde Xochimilco.La jefa de Gobierno felicitó en su día y agradeció los servicios de los vulcanos a la Ciudad de México.Me comprometí a que íbamos a destinarle recursos al heroico cuerpo de bomberos, tanto a ustedes como el equipamiento, este año nos fue difícil, pero el año que entra vamos a cumplir con esta promesa que yo hice de la compra de equipo, de nuevos camiones, este año se nos complicó por la situación económica, pero el próximo año es una de las prioridades que vamos a incorporar", dijo.Con información de Excélsior