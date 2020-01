Bong Joon-ho confirma serie basada en Parásitos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El director de la cinta Parásitos, el surcoreano Bong Joon-ho, aseguró que la serie que se prepara explorará historias que suceden entre las secuencias de su película, que se perfila como una de las grandes ganadoras del Oscar, con seis nominaciones.



En una entrevista publicada en The Hollywood Reporter, el cineasta comentó que la producción que hará con una cadena productora de contenidos para televisión será “una película extendida de muy alta calidad”.



La cinta Parásitos ha sido una de las más galardonadas en esta temporada de premios. Bong Joon-ho dijo en la entrevista que es muy gratificante que su largometraje sea reconocido; sin embargo, lamentó que no se haya nominado para el Oscar al actor surcoreano Song Kang-ho, “fue un poco decepcionante”.



El realizador destacó de esta temporada que tuvo oportunidad de ver a Martin Scorsese tres veces en el transcurso de cuatro días, “y eso definitivamente no es algo que sucede a menudo en tu vida”, dijo en tono en broma.







Bong Joon-ho se ha destacado por su sencillez y sorpresa por lo que está pasando con su película. Incluso, comentó que no sabía que se había hecho viral en las redes sociales, que no usa, por lo que no estaba enterado. “Me di cuenta sólo por leer artículos, que el público joven en Estados Unidos parecía realmente abrazar la película, y eso ha sido genial”.



Acerca de por qué aceptó hacer una serie de Parásitos con HBO, argumentó que “con el cine estás limitado a un tiempo de ejecución de dos horas. Pero había tantas historias que pensé que podrían pasar entre las secuencias que ves en la película y algunas historias de fondo para cada personaje”.



Detalló que con la serie de televisión tendrá la oportunidad de crear un larga película, de muy alta calidad.