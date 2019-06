Boris Johnson plantea no pagar la factura del Brexit

El exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May al frente del gobierno británico, dijo que se negará a pagar la factura del Brexit mientras la Unión Europea no acepte mejorar las condiciones de la retirada."Nuestros y amigos y socios deben comprender que el dinero será conservado hasta que tengamos más claridad sobre el camino a emprender", dijo Boris Johnson en declaraciones al diario Sunday Times."En un buen acuerdo, el dinero es un excelente solvente y un muy buen lubricante", agregó Johnson, en su primeras declaraciones después de la renuncia de May a la jefatura del Partido Conservador.El acuerdo firmado entre Londres y Bruselas, rechazado por el parlamento británico, prevé que el Reino Unido siga pagando los compromisos relativos al presupuesto plurianual 2014-2020.Según los cálculos del gobierno británico, el monto a pagar podría ser entre 40 mil a 45 mil millones de euros.