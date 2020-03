Boris Vian: 100 años de su frenética y breve vida

Escuchar Nota

El(Ville-d’Avray, Paris, 1920-Paris, 1959) tuvo una vida frenética, libérrima y breve.Se desempeñó en actividades dispares y excéntricas: desde ejecutante de trompeta (‘trompetina’, según él) hasta la fabricación de utensilios automáticos de imprecisa utilidad. Testigo y protagonista de algunos memoriales de la vanguardia parisina (dadaísmo, surrealismo, existencialismo), el amigo decumple hoy, 10 de marzo de 2020, cien años: cumple, lo escribo en tiempo presente indicativo, porque sus gestos (literarios, musicales, tecnológicos, teatrales…) asombran hoy por su provocadora presencia.Interesado en las propuestas existencialistas, trabó amistad con(colaborador en Les temps modernes y Combat); irrumpe en la literatura en 1946 con la ‘novela negra’, con el seudónimo de Vernon Sullivan. Relato con retumbos del ‘estilo americano’, provocó discusiones por su apasionada exposición antirracista.Dentro del mismo talante, pero con ciertas costuras surrealistas encajadas en el humor, dio a conocer(1947),(1950) y(1953). Sin embargo, su mejor novela para muchos,(1947) es una compasiva fábula amorosa suscrita en una extraña atmósfera de nostálgico sentimentalismo.Heredero del teatro de vanguardia —admirador incondicional de Alfred Jarry (creador de la ‘Patafísica’ y autor de Ubu Rey) y de Eugène Ionesco (autor de La cantante calva)—, sus puestas en escena son una diatriba mordaz a las instituciones y a las simulaciones de la aristocracia parisina, desde exacerbadas e instigadoras alegorías. Los forjadores del imperio (1959), La merienda de los generales (1964) y El último de los oficios (1964) dan pruebas de un montaje técnico en los flujos del teatro del absurdo con un matiz de elocuente y perturbadora sátira política.El poemario(1959) se opone al cosmos de sus novelas en una mutación a un lirismo delirante donde el juego lingüístico se impone.En Rayuela, el artefacto narrativo del argentino, se palpan los ecos del polímata francés. Varios talantes y guiños convergen en ambos: el amor al jazz, la experimentación y la tendencia lúdica. “Boris Vian es un pendiente de lectura para todos nosotros”, escribió el autor de Prosa del observatorio.Pianista, arpista y compositor de canciones. Creador de neologismos como el término “”, vocablo apócrifo para describir a un piano, que al interpretar un pasaje melódico produce a la vez una mezcla de licores, donde el emboque remite a las sensaciones que se experimentan cuando se escucha la pieza: indiscutiblemente, todo bajo los parámetros del surrealismo.El polémico novelista, ensayista y poeta francéses un heredero de las imposturas de Boris Vian, las cuales están presentes en narraciones como Las partículas elementales, Plataforma, El mapa y el territorio, Sumisión o Serotonina. Leo en estos días al amigo de Charlie Parker y ferviente admirador de Duke Ellington. Me rondan en la cabeza unos rumores sincopados que me sumergen en un mundo lingüísticamente jazzeado. Escucho los solos de Bird y veo mis subrayados juveniles en los libros de Vian: coinciden. Insisto, hoy es el cumpleaños cien de un escritor que dejó en los lectores una secuela, una modulación de armónicos empalmados. Sigo escuchando a Parker y sigo releyendo a Vian: se me entretejen los efectos de ambos.