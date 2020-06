Borra la LBM al club MacAllister

Escuchar Nota

Corte de equipos en proceso de registro a la Temporada Inaugural de #LBM 2020-2021. De esta lista saldrá el resto de clubes fundadores, que acompañará a los 10 oficiales hasta el momento. #TuNuevaLiga #HagamosQueSuceda pic.twitter.com/PEV1Zz913P — Liga de Balompié Mexicano (@SomosBalompie) June 16, 2020

La relación ha terminado y, luego de hacer público la actualización de los equipos que continúan en su proceso de afiliación.ante la última actualización de la Liga de Balompié Mexicano, en donde no figura el nombre del proyecto saltillense, por lo que se confirma la ruptura de su relación y el nulo interés de este equipo de ser parte de la nueva liga.Cabe recordar que ellimitó su afiliación debido a que no pudieron aclarar cuatro puntos antes de realizar la firma de contrato y pago de franquicia, mientras que la LBM tachó al proyecto de “poco serio” y ante la tardanza de una decisión, optó por darle oportunidad a otras instituciones.Ahora, a palabras de, buscarán fortalecer su proyecto y tocar a las puertas de la, en busca de cumplir su objetivo de traer futbol profesional a la capital coahuilense.Las opciones de esta institución es jugar en Primera División o en su defecto, en la recién creada Liga de Desarrollo, ya que no pueden desarrollarse dentro de la Liga Premier o en la Liga TDP, esto debido a queEn redes sociales,, hecho que los orilló a retirarse, sin embargo, esto se manifestó luego de que la Liga calificara al club de “poco serio”.No obstante, las reacciones en redes sociales se han manifestado, donde el descontento de la afición es evidente.- “El MacAllister se echó para atrás”,- “Sabía que el MacAllister era un fraude”,- “Esos leyes fueron puro humo, ni siquiera mandaron papeles para el registro y ya estaban vendiendo jersey”,- “Creo que el proyecto jamás existió. Quiero pensar que tuvieron la intención, pero aun así es una tristeza que se siga jugando con lossentimientos de la afición. Llevamos años esperando un equipo que represente a la ciudad, pero no más no cuaja alguno”,