Borracho azota a gato varias veces y lo mata

Lima, Perú.- Inició como una discusión entre vecinos y terminó en el maltrato y muerte de un gato. Pablo Elías Ticona Yanqui se encontraba en estado de ebriedad cuando logró tomar a un gato, lo sujetó de las extremidades inferiores y lo azotó contra el piso…



El primer golpe paralizó al felino. Uno de los vecinos captó el momento en video, mientras otros le gritaban al agresor que se detuviera. Le reclamaban, pero ninguno hizo nada por impedir que el hombre siguiera castigando al animal.



Otro azotón, el gato ya no se movía, pero el sujeto aún no contenía su ira, incluso retó a los presentes y para mostrar su valor, dio otro azotón.



Concluida su “obra” se acercó a los vecinos y les aventó el cuerpo inerte del gato… Parecía que no habría castigo, pero una patrulla llegó a Pamplona Alta, en San Juan Miraflores, en Lima, Perú. Pablo fue trasladado a la comisaría, donde se abrió una carpeta de investigación.



En Perú, la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N° 30407) sanciona el maltrato animal con pena privativa de la libertad. Si la persona causa la muerte del animal, se le deberá imponer hasta 5 años de cárcel.