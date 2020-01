Borrador de Código Penal Nacional despenaliza el delito de aborto

Escuchar Nota

Eldel borrador delque comenzó a circular un día antes de que la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia anunciaran laque se va a oficializar el próximo 1 de febrero, lo quedel mismoEl documento de 633 páginas que contiene la, uno de los nueve borradores que conforman la reforma judicial que impulsan de forma conjunta el gobierno de AMLO y la FGR,contemplado en el Código Penal Federal que está vigente el día de hoy en nuestro país.El delito de aborto está incluido en el Título Décimo Noveno del actual Código Penal Federal junto a otros actos ilícitos como lesiones, homicidio, reglas comunes para lesiones y homicidio, homicidio en relación de parentesco o relación, feminicidio, abandono de personas y violencia personal.Cada uno de estos delitos tiene un capítulo en el que se detallan las condiciones que definen el acto ilícito y se plantean las sanciones que corresponden, incluyendo agravantes para cada conducta.Este delito se localiza de forma posterior al capítulo de feminicidio y de forma previa al delito de abandono de personas, ilícito que incluye el abandono de recién nacidos.El capítulo del delito de aborto del Código Penal vigente contiene seis artículos que definen el aborto comoy en el que se contemplanque se someta a este procedimiento y a losAdemás, se aclara que. También se explica que no se puede sancionar a la mujer cuando la interrupción del embarazo obedece a una situación de salud en el que la madre corre peligro de muerte.Sin embargo,que deberá analizar el Congreso de la Unión, por lo que no existe definición, que en derecho se llama tipificación, ni se contemplan sanciones para dicha conducta, por lo queEn el Título Vigésimo de este nuevo ordenamiento destinado a los “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, el cual comienza a partir de la página 275, aparecen los delitos de, además de que se contempla un capítulo de reglas comunes para homicidio y lesiones-Además, se suman nuevos ilícitos como, mientras que el delito de violencia familiar fue reubicado en otra parte del Código Penal Nacional.Pero el capítulo sexto dedicado al aborto fue excluido en su totalidad y desaparecen los seis artículos que este incluía sobre su definición, las sanciones correspondientes y las excepciones para no castigar la interrupción del embarazo.Por tratarse de una definición previa,. Incluso, cuando la reforma judicial se presente de forma oficial el próximo 1 de febrero, en caso de que permanezca la propuesta, deberá ser sometido a la aprobación mayoritaria del Congreso de la Unión.

