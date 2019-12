Borran obra de Tlatelolco por filtraciones de agua

“Hace tiempo, una de las vecinas contactó a la hija del muralista y ella le comentó que no tenía documentos; el problema que teníamos era impermeabilizar el muro, varios habitantes se habían quejado que tenían filtraciones, se contactó a esta señora, dijo que estaba buscando dinero para la restauración o al menos, recursos para terminarlo, pero nunca había conseguido el apoyo y se tomó la decisión de proteger el inmueble”.



“Se le solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc que atienda la legítima petición de los vecinos en defensa de la libertad creativa del creador visual, quien tiene el derecho de ser consultado para que, si así lo decide, se pueda intervenir su obra, la cual también forma parte del Derecho a la Memoria Urbana de los vecinos de Tlatelolco”.

El abandono, falta de labores de restauración y filtraciones de agua en algunas viviendas del, de lallevaron a vecinos a borrar esta semana el(1998), quedejó inconclusa.Desde hace seis años los residentes de este condominioe incluso buscaron a la hija del pintor, de acuerdo con la versión que la vecina Guadalupe Muñoz Martínez, dio en una entrevista con. Sin embargo,y por tanto, nuevedonde estaba plasmada la pintura.“En su momento vino la curadora encargada del mural, Martha (Lozano); nos comentó que no había tenido dinero para terminarlo, era una obra incompleta, que no estaba protegida…; nadie le ha lanzado ni un lazo, está abandonado”, señaló a este diario otra vecina de la sección B del inmueble.Contó que fue en una asamblea en la que participaron los habitantes de la sección B del edificio donde se decidió impermeabilizar. De los 18 departamentos, nueve estuvieron a favor. Esta semana comenzaron las labores de impermeabilización con las que. Además, en septiembre había en puerta un proyecto para que una casa productora impermeabilizara la zona e iba aEl hecho de esta semana fue denunciado en redes sociales por personas que están en contra de que se haya eliminado el mural e incluso, el secretario de Cultura de la Ciudad de México,, dijo que revisaría esta situación.Sin embargo, la vecina de la sección B señaló: “ellos quieren su pintura, pero mis vecinos, protección para sus departamentos. Nosotros teníamos que solucionar el problema. Como propietaria, considero que es una pared que no le compete a nadie más”.De este temaconsultó a la Secretaría de Cultura local y Raúl Carbajal, coordinador de Difusión y Promoción Cultural de la dependencia, afirmó que la institución había tomado nota de la denuncia.Sin embargo, al consultar a la alcaldía, en Comunicación Social aseguraron queLos vecinos expresaron que cuando se pintó la obra no fueron informados. “Esos murales aparecieron sin que a nosotros se nos consultara”, detalló Muñoz Martínez.Nicandro Puente (Tamaulipas, 1953-2005) fue un pintor y muralista que realizó esfuerzos de promoción de las artes, incluido su proyecto, a través del cual creó los murales Tlatelolco, raíz y expresión de México, Homenaje a la mujer y Sismo y resurrección.y aunque en la declaratoria se mencionan obras artísticas que alberga el lugar como un mural de David Alfaro Siqueiros, no se mencionan las obras de Puente.