Borrego Adame también dejó ‘recuerdos’ en San Buena

Saltillo, Coah.- El doctor Ismael García Cabral, quien fuera candidato a la alcaldía de San Buenaventura por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que el ahora diputado federal Francisco Javier Borrego Adame (Morena), se quedó con 45 mil pesos que debían aplicarse en la campaña por la alcaldía.



La coalición la integraban Morena, PT y PES, para impulsar su candidatura en la campaña del 2018 para la alcaldía.



“El convenio de coalición marcaba que los recursos se aportarían 50% por Morena, 25% Partido del Trabajo y 25% Partido Encuentro Social. El representante jurídico era de Morena y el fiscalizador era Morena”.



Sin embargo, Morena no aportó ningún peso, el PT aportó 10 mil pesos, 7 mil de ellos en vales de gasolina, y el dinero que le correspondía por el PES “se lo clavó Borrego, él se quedó con el dinero que nos correspondía, se lo entregó el líder del PES en Coahuila, con la condición de que me apoyara”.



“Ese señor se quedó con el dinero que nos correspondía para la campaña. La pregunta para Benjamín Ruiz (entonces dirigente estatal del PES) sería ¿por qué se le dio al candidato (en ese momento) a diputado federal, los recursos que correspondían para el candidato y la coalición en San Buenaventura?”.



“El señor se quedó con todo el dinero, no me dio ni un peso, es más ni una botellita de agua… se ha de haber quedado con el recurso de todo el corredor de las candidaturas que le correspondían al distrito federal de Borrego… se lo metió a su campaña y malamente porque eso es un robo en despoblado”.



A pesar de todos los problemas económicos que se tuvo, por la falta de apoyo de los partidos, logró un segundo lugar en la elección.



“Nos correspondía por derecho la sindicatura y las 3 regidurías, sin embargo, por el poco interés de Morena, perdimos en los tribunales en forma vergonzosa, cosa que decepcionó a todo el pueblo que creyó en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación… como se dice en el rancho, nos dejaron morir solos”.



Su declaración, explicó García Cabral, “aunque a toro pasado”, es para hacer constar la manera en que opera Borrego Adame.



Ahora, el legislador federal por Morena, fue acusado de “ofertar” en 2 millones de pesos la candidatura a diputado local por el Distrito VII, con cabeza en Matamoros.



La negociación de la candidatura involucraría a Horacio Piña, alcalde de Matamoros. Fuentes cercanas al partido informaron que acordaron vender la candidatura en 2 millones, al enterarse que Morena destinará 5 millones de pesos para gastos de campaña en cada distrito electoral.



El tope para gastos de campaña será de 1 millón 375 mil pesos por candidato.