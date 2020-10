Bosé y ex pareja se ven en juicio; Palau pide que sus hijos crezcan “juntos como hermanos”

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram #hermanosparasiempre Una publicación compartida por Nacho Palau (@nachopalau) el 18 de Oct de 2020 a las 4:51 PDT

Miguel Bosé se reencontró con su ex pareja, Ignacio Palau, con quien mantuvo una relación amorosa oculta a la luz pública durante aproximadamente 26 años. ¿El motivo de volverse a ver? Un juicio por el vínculo filial de sus cuatro hijos: dos pares de mellizos.La intención de Palau es que los niños "estén juntos y crezcan como hermanos", aseguró al salir del Juzgado de la Primera Instancia e Instrucción número 4, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, Madrid.Según medio locales de España, como ABC, Bosé ofreció a su ex una casa en México, donde actualmente radica, para que se mude con los dos hijos que tiene con él, y así pueda ver a los otros dos con quienes habitan con el cantante. Posteriormente, también informan, Miguel volvió a nuestro país.En 2011, Bosé anunció en redes sociales que era, por primera vez, padre. Mediante un vientre subrogado ("alquilado"), nacieron un par de mezillos: Tadeo y Diego, quienes llevan el apellido de su padre biológico, Bosé.Siete meses después, llegaron al mundo Ivo y Telmo, otro par de mellizos; pero esta vez se gestaron con los genes y el apellido de Ignacio Palau.Sin embargo,En 2014, Bosé admitió que realmente tenía cuatro hijos, en una entrevista para Shangay. En posteriores ocasiones se le captó con sus cuatro hijos y una persona que no se identificó como su pareja hasta 2018, cuando "explotó" en los medios la revelación de su relación sentimental, que habría acabado dos años atrás, en 2016.Cabe mencionar que hace casi dos meses, el cantante desapareció de redes sociales, lo cual se había vinculado con la negativa que había mostrado ante la existencia de la covid-19.Sin lugar a dudas, "Nacho" es una persona que está fuera del radar antes de 2018; sin embargActualmente, según declaró para la prensa en las afueras del juzgado, labora en una fábrica de embutidos.