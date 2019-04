La banda Botellita de Jerez anunció su fin luego de la trágica muerte de uno de sus integrantes: Armando Vega-Gil, quien ayer fue encontrado sin vida en su casa, horas después de haber anunciado vía Twitter su suicidio tras una acusación de acoso sexual en #MeTooMúsicosMexicanos. INFOBAE En la cuenta de Twitter @metoomusicamx se publicó el relato de una mujer que dijo haber sido víctima de acoso por parte de Vega-Gil, hace más de una década, cuando tenía 13 años.Según su narración, conoció al músico en el tianguis de El Chopo y comenzó a tener contacto con él hasta llegar a visitarlo en su casa un par de ocasiones. La mujer dijo que en alguna ocasión Vega-Gil le tomó fotografías que la hicieron sentir incómoda y también le hizo comentarios de tipo sexual, por lo que decidió cortar todo contacto con él.Ante la aparición del relato, Vega-Gil publicó un extenso mensaje en su cuenta de Twitter en la que aseguró que la acusación era falsa."En fin, es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos se construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no hay salida… No se culpe, pues, a nadie de mi muerte: esta- el suicidio– es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto", escribió.El fin de BotellitaAyer por la noche, durante el velorio de Vega-Gil, la mánager de Botellita de Jerez ofreció una conferencia a los medios en donde habló de la decisión de la banda."Vamos a guardar unos días de silencio y después informaremos lo que va a pasar, pero lo que sí vamos a decir es que Botellita de Jerez se acaba hoy y que cada uno seguirá con proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez", dio a conocer Paola Hernández.Hernández habló a nombre de Francisco Barrios "El Mastuerzo", Santiago Ojeda, Pablo Hernández y Sr. González, integrantes de la agrupación."El Mastuerzo" comentó que tienen contemplado realizar un homenaje para el fallecido músico."Haremos un documento en poco más de una semana, donde diremos nuestro punto de vista sobre el acontecimiento"."Lo que a él le preocupaba es que se iba a salir de control todo, y que no importaba si fuera cierto o no, porque adquiere una fuerza tal, se daña tu imagen y yo creo que él lo vio demasiado intenso, más de lo que es realmente y a él se le salió de control", declaró Ojeda, guitarrista de la banda, a Televisa.