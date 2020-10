Bottas supera a Hamilton y se lleva la pole en Imola; Checo Pérez saldrá undécimo

2003 - Michael Schumacher 2004 - Jenson Button 2005 - Kimi Raikkonen 2006 - Michael Schumacher 2020 - Valtteri Bottas Last pole positions at Imola #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/N4Ud8EUQ3U

A sensational lap around a sensational track



Take a tour of Imola with @ValtteriBottas #ImolaGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/adDrbeIA38