Boxeadores usaron gatos como saco de boxeo y los animalitos murieron

NO, no hay disculpas para ese “gimnasio” de #Barranquilla, eso no pasó a escondidas de los dueños. Tampoco podemos llamar “deportistas” a quienes usaron a animales en condición de calle como peras de boxeo. Todos murieron reventados y desfigurados. https://t.co/ZOzqIuwSdY — Rosa Juliana Herrera Pinto (@juliherrerap) May 17, 2020

Los supuestos deportistas fueron identificados por la Policía de Barranquilla. Ciudadanos piden sellar el sitio donde practicaban. "En la noche se escuchaban animalitos llorar, pero no sabíamos dónde era", dijo una mujer luego de conocerse el caso de maltrato animal cometido dentro del Gimnasio Cuadrilátero. Los pugilistas, según se informó, recogieron a dos gatos que estaban en la calle y los usaron como saco de boxeo. Los felinos no resistieron los golpes y una persona, aún no identificada, los echó en una caja y los abandonó en la calle. "Sellen este sitio, aquí no se educan futuros deportistas sino gente cruel y malvada", pidió una vecina del lugar. El gimnasio donde se cometió el cruel acto condenó lo sucedido y dijo que, contrario a lo que hicieron los boxeadores, hace varios años "ha estado vinculado a organizaciones cuya misión es la de proteger y salvar a los animales en estado de vulnerabilidad". Asimismo, informaron a las autoridades que el lugar ha estado cerrado por la cuarentena "y desconocen cómo sucedieron estos hechos en su negocio".