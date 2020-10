Boy cerca del retiro; a casi nada de tirar la toalla

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Tomás Boy ya no ve tan lejos su retiro como director técnico, por lo que reconoció que el Mazatlán FC podría ser de sus últimas apariciones en las bancas de la Liga MX.









Tras ser presentado como el comandante de los Cañoneros sinaloenses, Boy Espinoza dijo que tomó esta nueva aventura al ser una oportunidad que no cualquiera puede tener y por eso aceptó



“Significa muchísimo porque creo que estoy al final de mi carrera, sin decir que sea el final, pero estoy en el tramo que creo que ya. Me considero muy afortunado porque esta es una oportunidad que no cualquiera tendría y siento que es en un lugar que ya he trabajado y es una cosa fantástica, porque creen en lo que yo puedo hacer“, dijo Boy al sitio oficial del Mazatlán FC.



Mazatlán FC significa el equipo 10 para el “Jefe”, quien comenzó su carrera como técnico en México, en 1989, cuando dirigió al Tampico Madero.



“Lo que yo puedo ofrecer es que mi trabajo va a ser el mejor que he tenido para que este equipo levante alguna situación futbolística que permita que el aficionado se allegue a la franquicia y entonces se cree algo importante. Si soy parte al principio que eso suceda, sería muy importante para mí”, añadió.