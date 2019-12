Boyan Slat, el joven que sí lucha contra el cambio climático

Interceptor 002 at work in Klang, Malaysia. Was amazing to see it in reality! pic.twitter.com/7xXoYojgzX — Boyan Slat (@BoyanSlat) November 5, 2019

Greta Thunberg:

- 16 años y sin logros

- No tiene soluciones prácticas

- Reclama que "su niñez fue robada"

- 135M de resultados en Google

Boyan Slat:

- A los 16 años inventó el primer sistema de limpieza de plásticos en el océano

- No hace demagogia

- 408k de resultados en Google — Sadat Maraña Robles (@sadat_mrobles) December 2, 2019

se dieron cuenta a una temprana edad, los 16 años, de que el planeta estaba en peligro. La primera se proclamó lídery organiza huelgas por el clima en las que llama a la rebelión. El segundo prefirió centrarse en un proyecto estudiantil para cambiar la situación con soluciones reales.y dirige la fundación The Ocean Cleanup, bajo la cual lanzó un dispositivo que podría limpiar un tercio de todos los residuos plásticos que se encuentran en la superficie del mar.Se trata de un sistema pasivo de recolección de basura que se mueve con las corrientes. Consiste en una tubería flotante de 600 metros de largo y en forma de U. A ella permanece adherida a una pantalla cónica impenetrable de tres metros de profundidad que se hunde en el agua y atrapa los plásticos., Malaysia. Was amazing to see it in reality! pic.twitter.com/7xXoYojgzXDe esta manera quedan atrapados los plásticos, que tienden a flotar, mientras que la corriente sigue fluyendo. El bienestar animal no corre peligro porque al no ser una res, no existe ningún riesgo de que se enreden.El inventor y empresario holandés abandonó en febrero de 2013 su estudio de Ingeniería Aeroespacial en TU Delft para comenzar The Ocean Cleanup. Actualmente lidera un equipo de aproximadamente 80 personas.El 8 de septiembre de 2018 se lanzó el primer sistema de limpieza de océanos del mundo desde San Francisco, según la página oficial de la fundación. Poco después le siguió el despliegue del mismo invento dentro del Gran Parche de Basura del Pacífico.Pese a sus logros, Slat se ve eclipsado por el radicalismo de Thunberg, algo que muchos tuiteros han denunciado en la red social: