Brad Pitt y Angelina Jolie ya son oficialmente solteros

Brad Pitt y Angelina Jolie son, oficialmente, solteros. Un juez de Los Ángeles emitió una sentencia anticipada sobre el proceso de divorcio de los actores, de acuerdo a People.Según medios estadounidenses, esta medida le permite a la ex pareja llamada en su entonces como Brangelina poder empezar a rehacer sus vidas, pero teniendo en cuenta que la custodia de sus hijos debe ser compartida hasta que culmine el proceso de divorcio que iniciaron en el 2016, luego de dos años de matrimonio y más de una década juntos.Sin embargo, eso no significa que el mediático divorcio haya terminado. La ex pareja optó por algo llamado "juicio bifurcado", un proceso legal pensado para dividir un caso civil en dos partes y agilizar así ciertos procesos. En California, y con lo que respecta al matrimonio, significa que se siguen dos partes. Una, una especie de divorcio más o menos exprés en lo que al estado civil implica, y por lo que Pitt y Jolie ya son solteros legales.Y la otra, que es la que queda pendiente, es donde se soluciona el reparto de bienes, y la custodia de sus hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.El actor exige el 50% de la custodia de sus seis hijos, además que pasen más tiempo con él sin la presencia de otras personas, ya que Angelina contrató unas niñeras que siempre están presentes cuando sus hijos visitan a su padre, algo que a él le molesta mucho.El drama judicial de Pitt y Jolie lleva un largo proceso, desde que la actriz presentara la solicitud de divorcio el 20 de septiembre de 2016 tras un supuesto incidente en un avión donde al parecer Pitt habría ejercido violencia con Maddox, su hijo mayor.Tras la separación, la actriz se volvió sumamente protectora con sus hijos y restringió el número y tiempo de las visitas Posteriormente, Jolie enturbió aún más las aguas al denunciar que su ex de 54 años, no pagó una pensión alimenticia "significativa" durante un año y medio.Rápidamente los abogados del actor presentaron documentación a la corte que demostraba haber pagado más de USD 7 millones desde la separación.La ex pareja aún tiene que poner en orden sus finanzas debido a que no firmaron un acuerdo prenupcial cuando se casaron el 23 de agosto de 2014 en su finca de Francia.