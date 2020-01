Braga arrebata un título al Porto del ‘Tecatito’

Escuchar Nota

Braga.- A la escuadra del Porto, que tuvo en su once inicial al futbolista mexicano Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, se le resistió una vez más conseguir el campeonato de la Copa de la Liga de Portugal, una vez que perdió en el descuento la final por 1-0 ante Sporting Braga.



En la cancha del estadio Municipal de Braga, el destino de nuevo fue cruel con los ‘Dragones’, pues cuando parecía que el tiempo regular se extendía para definir al ganador, llegó un gol de Ricardo Horta en el último suspiro del cotejo.



El partido se tornó equilibrado con llegadas en ambos arcos, aunque por momentos parecía que los blanquiazules tenían mayor control del encuentro, pero reflejar ese ligero dominio en el marcador.



El empate sin goles persistió, el sonorense ‘Tecatito’ Corona fue titular y cumplió con su labor como lateral derecho, sin embargo, la fortuna no le sonrió a él y sus compañeros y vieron como el Braga se adjudicó el campeonato.



A los 95 minutos del partido se protagonizó una serie de rebotes en el área de los Dragones y el balón le quedó a Horta, quien no perdonó y perforó las redes de la meta custodiada por Diogo Costa para poner el 1-0 definitivo, contundente, que acabó con las aspiraciones del Porto.



De esta manera, el Porto todavía no consigue ganar la Copa de la Liga de Portugal, el primer trofeo en juego de la campaña en el futbol lusitano y hoy perdió su cuarta final de esta competencia, su segunda de manera consecutiva y la segunda a manos del mismo Braga.



Braga, por su lado, se coronó por segunda ocasión en la Copa de la Liga, la primera también derrotó a los ‘Dragones’ por lo que ya empieza a marcar de cierta forma un dominio en duelos decisivos.



Con información de Adrenalina