Brasil confirma su primer caso de reinfección por Covid-19

Río de Janeiro.- El Gobierno brasileño informó este jueves que una profesional del área de la salud de 37 años residente en la ciudad de Natal se convirtió en la primera persona en sufrir una reinfección por Covid-19 en el país, uno de los más afectados por la pandemia en el mundo junto a Estados Unidos e India.



La primera reinfección en el país fue confirmada por el Ministerio de Salud en un comunicado pese a que en las últimas semanas investigadores de hospitales en diferentes estados han anunciado casos semejantes que aún están bajo análisis de los especialistas de la cartera.



Pese a que la reinfección por el coronavirus es considerada como un fenómeno poco común, ya han sido notificados cerca de una treintena de casos en todo el mundo en publicaciones científicas.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, la paciente en que se confirmó la reinfección trabaja en centros médicos en Río Grande do Norte -cuya capital es Natal- y de Paraiba, estados del noreste de Brasil, y sufrió un primer contagio en junio, cuando presentó síntomas como gripe, dolor de cabeza y dolor abdominal.



La infección fue confirmada entonces por una prueba del tipo RT-PCR, que detecta la presencia de material genético del virus e indica si el paciente está en la fase aguda de la infección, pero la profesional se curó y volvió a trabajar.



En una prueba a la que se sometió en septiembre, dio negativo para el coronavirus, por lo que consideró totalmente superado el problema.



Pero en octubre, 116 días después del primer diagnostico, la paciente dio positivo para Covid-19 en una nueva prueba de RT-PCR a la que se sometió al presentar síntomas diferentes a los primeros, como debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza y pérdida del olfato y del gusto.



Reinfección fue confirmada por centro de referencia



La reinfección fue confirmada luego de que la Secretaría de Salud de Río Grande do Norte enviara muestras de sangre de la paciente que fueron recogidas en los dos diferentes momentos a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), centro de investigación médica vinculado al Ministerio de Salud.



Los especialistas de la Fiocruz, considerado el mayor centro de estudios en salud de América Latina y referencia para la Covid en Brasil, verificaron que el linaje de los virus que infectaron a la mujer las dos veces eran diferentes.



El Ministerio admitió que hay otros cinco casos de posible reinfección por Covid en Brasil que están bajo investigación pero que no han sido confirmados en laboratorio. Otros tres casos relatados no pueden ser comprobados por falta de muestras para los exámenes.



Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es el segundo país con más muertes por coronavirus en el mundo después de Estados Unidos, con cerca de 179 mil fallecimientos, y el tercero con más contagios después de Estados Unidos e India, con cerca de 6,73 millones de casos confirmados.