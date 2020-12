Brasil investigará si agencia de inteligencia ayudó al hijo de Jair Bolsonaro

Escuchar Nota

Brasil.- La Fiscalía General de Brasil anunció este sábado que investiga una presunta colaboración de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) con el abogado del hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra acusado de corrupción.



Mediante un comunicado de prensa, la institución confirmó que las "nuevas informaciones" sobre la supuesta ayuda que la Abin proporcionó al senador Flavio Bolsonaro para elaborar su defensa fueron añadidas a la investigación preliminar que ya se desarrolla contra el primogénito del presidente, sin proporcionas mayores detalles sobre el caso, "por tratarse de un procedimiento interno sigiloso". (Jair Bolsonaro deberá indemnizar a periodista tras acusarla de noticias falsas).



El pasado viernes, cuatro partidos de oposición solicitaron a la Fiscalía General brasileña investigar si la Abin, un servicio de espionaje del gobierno de Brasil, ayudó al hijo de Jair Bolsonaro en el caso en que se ve implicado desde sus tiempos como diputado regional en Río de Janeiro.



La petición se basa en un reportaje elaborado por la revista Época, que señala que agentes de la agencia de inteligencia prepararon diversos documentos en los que indicaron ciertas "instrucciones" para la defensa de Flavio Bolsonaro, a fin de que pudiera verse libre de las acusaciones en su contra, lo que finalmente no sucedió, ya que el proceso continúa.



El hijo del mandatario brasileño se encuentra acusado de haber contratado con fondos públicos de la Asamblea regional a funcionarios para su despacho de diputado, aunque estos realmente no desempeñaban ninguna función, sino que le entregaban a él mismo sus salarios parcial o totalmente.







La nota periodística provocó gran eco mediático, por lo que el ministro de Seguridad Instituconal y encargado de la Abin, Augusto Heleno Ribeiro, rechazó los señalamientos de Época, a los que calificó de "falsos", y aseguró que los documentos revelados no fueron elaborados por la agencia de inteligencia.



La noticia de la supuesta ayuda de la Abin a Flavio se dio a conocer un día después de que el diario Folha de Sao Paulo denunciara a Renan, el hijo menor de Bolsonaro, de 22 años de edad, por haber recibido presuntos servicios gratuitos de una empresa que mantiene contratos con el gobierno federal.



Jair Bolsonaro tiene cuatro hijos y una niña de 10 años, siendo Renan el único de los varones que no está involucrado en la política, ya que el primogénito, Flavio, es senador, Eduardo es diputado y el tercero, Carlos, se desempeña como concejal por Río de Janeiro.



Los tres hijos funcionarios del presidente son investigados por diversos delitos, desde la difusión de noticias falsas y actos antidemocráticos, como el caso de Eduardo, hasta presuntos desvíos de recursos públicos y lavado de dinero, como sucede con Carlos y Flavio Bolsonaro.