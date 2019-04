Brasil prohíbe operar en 56 diques mineros

La Agencia Nacional de Minería (ANM) prohibió las operaciones en 56 diques mineros con problemas de estabilidad o en los que los responsables no han proporcionado los documentos necesarios que certifican su seguridad, dos meses después de la tragedia de Brumadinho.Entre los diques afectados por la decisión, tomada el lunes por la noche y que la agencia gubernamental envió el martes a la AFP, 22 siguen todavía activas.Las otras 34 ya habían sido declaras fuera de servicio por las propias empresas, pero la decisión de la ANM les impide igualmente volver a almacenar desechos mineros.En 17 casos, los certificados presentados por las compañías mineras no probaban condiciones de seguridad suficientes para su operación, mientras en los otros 39 diques afectados no se presentó ningún documento.De los 56 diques declarados fuera de servicio por la ANM, 19 pertenecen al gigante minero Vale, responsable del dique cuya ruptura dejó más de 300 muertos y desaparecidos en Brumadinho el pasado 25 de enero.Poco después de la tragedia, Vale anunció que desmantelaría diez de sus plantas en Brasil, estructuras similares al dique que se rompió en Brumadinho, una medida que reducirá durante tres años en 40 millones de toneladas la producción anual de mineral de hierro del grupo, un 10% de su producción total.