Brenda Berenice vivía al máximo la vida; accidente se la arrebató

Extrovertida, alegre, inteligente, con muchas ganas de salir adelante y ávida de formar su propia familia: Así recuerdan familiares y amigos a Brenda Berenice González Peña, quien fue velada ayer lunes en una funeraria local.La joven de 25 años falleció la madrugada de este domingo, luego de que su novio Juan Pablo Garza Cedillo -con quien estaba a punto de casarse- presuntamente perdió el control del vehículo en el que ambos viajaban, en el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.La unidad salió disparada contra unas ‘ballenas’ de concreto, para después impactarse hacia una luminaria, a la altura de la plaza comercial Galerías, según trascendió previamente.Los restos de la Licenciada en Comercio Internacional, oriunda de la colonia Petrolera y egresada de la Universidad Del Valle de México, arribaron a Monclova, y estuvieron siendo velados en una conocida funeraria ubicada sobre el bulevar Juárez, a un par de cuadras del cruce de esta arteria con el bulevar Pape.Al lugar arribaron familiares y amigos de la finada, quienes, con profundo pesar, ofrecieron sus condolencias a la madre y a los hermanos de la joven.Hija de los señores Francisco González y Brenda Peña, Brenda fue una estudiante modelo, quien, una vez terminada su preparatoria en el CBTis 36, decidió cursar su carrera en la capital de la entidad.Su preparación profesional no cesaría en Saltillo, sino que, siempre en la búsqueda de otros horizontes, estudió algunas materias de su carrera en Francia, a través de un programa de intercambio de su universidad; y también vivió un tiempo en Estados Unidos.Franca y querida José Manuel Patiño Alvarado, uno de sus mejores amigos, la recordó como alguien que siempre tenía un consejo, aunque ambos -añadió con una triste sonrisa- eran ‘broncudos’.“Me regañaba y yo a ella… siempre tuve sus consejos, sus ‘entiende’, sus ‘haz caso’, siempre sonriendo”, dijo.“Era de apaciguar las situaciones, pero cuando se enojaba, se enojaba, y nos ponía a cada quien en su lugar, un mal consejo nunca nos dio”, refirió.Con cariño, José Manuel recordó que dado que es oriundo de Nuevo Laredo, tiene la costumbre de festejar el Día de Acción de Gracias, y en el más reciente, Brenda lo regañó porque se le estaba quemando el pavo, acotando que la joven siempre fue muy franca y directa.Por su parte, su otro mejor amigo, Osvaldo Murguía, comentó que la conocía desde hace seis años, aproximadamente, cuando ambos comenzaron la universidad; y reiteró que ella, él y José Manuel eran muy apegados, y que Brenda solía invitarlos a comer y a cenar a su casa, o a paseos a lugares como Arteaga.‘Valdo’ recordó a Brenda como alguien de sonrisa contagiosa, acotando además que una de sus pasiones era viajar; recalcando además que siempre trataba de superarse y de vivir la vida al máximo.Resaltó además que su mayor sueño era seguir creciendo laboralmente y formar una familia.Primero la familia En tanto, Yolotzin del Ángel Peña Flores, prima de Brenda, sostuvo que eran muy unidas, resaltando que hacían muchas cosas juntas y se prestaban la ropa y los zapatos.Acotó que ambas querían tener cuatro hijos; y mencionó que apenas el martes pasado estuvieron juntas viendo películas.“Le gustaba mucho cantar, bailar, era muy extrovertida”, agregó, mencionando también que su prima jugaba futbol y más recientemente, softbol.Miguel, hermano de Yolotzin, reiteró que todos siempre fueron muy unidos, al grado de salir siempre juntos y tener anécdotas de cada fin de semana.“Ella siempre te ponía primero, como familia, nunca debajo, siempre te acompañaba”.Con cariño, el joven recordó entre las anécdotas que vivieron juntos la ocasión en que, en la madrugada, se aventaron a las albercas de un hotel en Parras, vistiendo aún ropa elegante, después de un festejo.Trascendió que hoy martes se oficiará una misa de cuerpo presente para Brenda, en punto de las 11:00 de la mañana.Juan Pablo Garza Cedillo continúa internado y a disposición de las autoridades ministeriales en tanto no se aclare su situación legal, luego de ser señalado como el responsable del accidente automovilístico en el que perdiera la vida su novia Brenda González Peña.De acuerdo al reporte de personal de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Sureste, hasta el momento los familiares de Brenda no han ratificado la denuncia en contra de Juan Pablo, por lo que solo se encontrará en calidad de detenido y a disposición del Ministerio Público durante 48 horas.Tras los exámenes que el médico legista le realizó, se logró comprobar que Juan Pablo presentaba un alto grado de alcohol en su sangre, lo que sugiere que conducía en estado de ebriedad al momento del percance.Sobre el camellón central del bulevar Nazario Ortiz Garza, lugar donde ocurrió el accidente, aún quedan los restos de algunas partes del automóvil Mazda 3 que se impactó contra el muro de contención y un poste.Personal de la Dirección de Servicios Periciales especializados en peritaje de Tránsito, realizan la investigación correspondiente sobre el accidente, para determinar las causas que ocasionaron que Juan Pablo perdiera el control del vehículo.Juan Pablo Garza Cedillo, quien era novio de Brenda Berenice González Peña, y con quien iba a casarse, no manejaba bajo los efectos del alcohol la noche del lamentable accidente en el que ella perdió la vida, aclaró el hermano de la joven monclovense, Francisco González.Inmerso en el dolor que le causó la pérdida de su consanguínea, pidió aclarar que quien estaba en vísperas de casarse con su hermana, no manejaba tomado como se dio a conocer previamente tras las primeras indagatorias policiales.Ni él ni ella habían ingerido alcohol, señaló Francisco, quien recibió de manos de las autoridades los dictámenes médicos practicados por los peritos de la Fiscalía General del Estado.De esta forma la familia de Brenda Berenice aclaró que en el percance ocurrido en el bulevar Nazario Ortíz Garza, en la ciudad de Saltillo la madrugada del pasado domingo, si bien hubo alta velocidad de por medio, no tuvo nada que ver con el consumo de bebidas embriagantes.Como se recordará, circulaban a bordo de un Mazda 3 cuando el vehículo quedó fuera de control en una curva a la altura de la plaza comercial Galerías, arrebatándole la vida a ella y enviándolo a él a un hospital, por fortuna con lesiones que no fueron de gravedad.