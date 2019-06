Brenda Bezares ya dio ‘vuelta a la página’ en caso Stanley

Hace 20 años, el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley causó grandes daños a la familia Bezares, por lo que hoy sus integrantes dan "carpetazo" al tema, pues ya dijeron todo lo que había que decir.“En 2017 decidimos darle vuelta a la página. Agradecemos que nos tomen en cuenta cada que se acerca un aniversario luctuoso del señor, pero ya no hablamos respecto a ese tema porque sigue siendo muy doloroso para nosotros, es algo que nos hizo mucho daño como familia y en la vida personal de cada uno”, expresó Brenda Bezares en entrevista con Notimex.Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 al salir de un restaurante ubicado en el sur de la Ciudad de México, luego de almorzar al lado de sus compañeros de trabajo tras la emisión del programa de televisión Una tras otra.Al interior de su camioneta, el afamado presentador recibió 20 disparos provenientes de un arma de fuego que le provocaron una muerte instantánea. Los impactos también ocasionaron la muerte de otro hombre que pasaba por ahí, mientras que un acomodador de autos, una mujer y el periodista Jorge “El Güero” Gil fueron heridos.Semanas después, se incriminó a la edecán Paola Durante y al conductor Mario Bezares como cómplices del asesinato. A este último se le acusó de haber puesto a Paco Stanley en el lugar de los hechos mientras que él se resguardaba en el baño con el pretexto de que los alimentos consumidos le cayeron mal al estómago.“Ya se dijo todo lo que se tenía que decir, ya se demostró todo lo que se tenía que demostrar, y no hay más que hablar. Nuestra vida sigue. Hoy somos personas plenas, felices, saludables y muy contentos con lo que hacemos”, explicó Brenda.La muerte de Stanley, dijo, “es un hecho lamentable, pero nosotros ya estamos en otra posición. Nunca nos quedamos como víctimas, al contrario, nos levantamos y resurgimos como el Ave Fénix.“Fue una tragedia para todos. Obviamente, más para su familia, pero a nosotros nos tocó de una manera impresionante que ya superamos y no queremos regresar para escarbar cosas. Hoy mi esposo Mario, mis dos hijos y yo estamos en el día a día trabajando y saliendo adelante con lo que sabemos hacer”.En aquel tiempo, las investigaciones del caso señalaron a Brenda Bezares como la supuesta amante de Paco Stanley, y que su segundo hijo Alan era producto de su relación con el presentador y no de Mario Bezares.Para echar abajo esas versiones, los tres se sometieron a una prueba de ADN que contribuyó para que Mario pudiera quedar en libertad tras permanecer casi año y medio en la cárcel. No se hallaron elementos suficientes para confirmar su responsabilidad.A dos décadas del acontecimiento y tras varios años de juicios, la familia Bezares radica en Monterrey, Nuevo León, donde el conductor está al frente del programa de televisión Acábatelo.Brenda, por su parte, se desempeña como actriz en la puesta en escena La estética del crimen, dicta conferencias de empoderamiento a la mujer, es influencer en redes sociales y está próxima a lanzar un EP musical.“En mis conferencias hablo del poder que está dentro de la mujer, de cómo superar la adversidad hacia el éxito y del empoderamiento. Más que prepararme en este renglón, es la escuela de la vida la que me enseñó a superar mi caos más. El cómo enfrenté situaciones como la de hace 20 años, me da la autoridad para exponer al respecto”.Dijo que durante mucho tiempo se negó a platicar de su experiencia, pero después comprendió que todo pasa por algo y que debía ayudar a otras mujeres.“La mujer siempre ha estado subestimada, hemos tenido muchos detractores y encima lidiamos con nuestros propios problemas de una mente que no nos deja avanzar. Hoy estoy abriendo el camino para que nuestras hijas tengan una mejor posición dentro de la sociedad y para que nosotros aprendamos a reconocer el poder que tenemos”.Las mujeres, subrayó, “sólo somos creadoras de la vida, también fomentamos muchas cosas, la buena familia y las buenas relaciones. En muchas ocasiones, han dejado atrás sus sueños y su historia de superación para apoyar a otras personas, hoy debemos quitarnos las etiquetas”.Respecto a la música, comentó que hace siete años grabó el disco Sueños cumplidos y recién lanzó los sencillo Dinamita y Se fue, este último un cóver de Laura Pausini.“Busqué canciones que me interesaran y que no tuvieran letras tontas sin mensaje, pues mi interés es acercarme a los jóvenes porque quiero que vean que sí se puede salir de las adversidades, que sí se puede tener un matrimonio de 27 años, a pesar de todo, y que sí se puede trabajar en tus emociones y en lo que quieres lograr para ser un mejor ser humano”.En lo que se refiere a sus hijos, resaltó que Alejandro es abogado especializado en derechos de autor. Además, es productor musical y DJ que ha trabajado con grupos como Los Claxons y para música electrónica.Alan, por su parte, estudia producción musical en Monterrey y no está interesado en el mundo de la televisión.