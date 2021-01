Brenda Zambrano relata que su casa está embrujada y que vive una terrible pesadilla

Escuchar Nota

@brenzambranoc vete de esa casa comadre. Ya es mucho pic.twitter.com/Us4nCWtkTU — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 19, 2021

Asustan en la casa de mi comadre @brenzambranoc



Y esque en estos últimos días han estado pasando cosas extrañas. En este video se escucha y se observa como una de las sillas del comedor se mueve.

Vayan y chequen todo a su cuenta de IG en sus historias Destacadas COSAS EXT. pic.twitter.com/i0vTcE1DSS — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 18, 2021

Días muy difíciles los que ha vividoy su parejapues desde hace unos días no dejan de notar presencias paranormales en suSon tantas las situaciones extrañas y sin sentido, que la exintegrante deni siquiera ha podido dormir adecuadamente en las noches del susto que le provocan las situaciones que se están presentando en su casa.De acuerdo con lo revelado por la modelo, en los últimos días ella y su pareja escuchan cómo se mueven las sillas de su comedor, cómo alguien o algo le cambia de canales a la televisión, y demás presencias extrañas que Brenda Zambrano ha podido sentir y que la han atemorizado a tal punto que ya espera que el contrato de arrendamiento llegue a su fin para poder dejar la vivienda.Es a través de su cuenta deque Brenda Zambrano informa a sus más de 4.9 millones de seguidores qué experiencias paranormales le están ocurriendo; “estamos viendo la tele, un canal de Perú y de repente la tele empezó a ponerse verde, con reflejos, luces, horrible y yo pensé que era Guty que me estaba haciendo una broma pero no. Se puso muy feo y ahorita estoy muy asustada. Ya no se qué hacer. A la misma hora los gatos estaban viendo hacia el cuarto de visitas. Dios mío, de verdad ahora sí ya fue suficiente”, expresó la it girl en sus historias.Aunque agradeció las muestras de apoyo que recibe a través de sus redes sociales, Brenda Zambrano aseguró que por más que quisiera dejar el penthouse, por el momento no será posible; “me dicen que me quede tranquila, que tal vez falló la tele… Puede ser, lo que sí se me hace muy raro es que los gatos están viendo algo abajo cuando no hay nadie abajo. Está muy raro todo, ya no se qué pensar. Van a pensar que estoy loca, que me lo estoy inventando pero se los juro que no estoy inventando nada. Una chica me escribió de por qué me estoy quejando si voy a seguir aquí, no voy a seguir aquí chicos, yo ya estoy viendo la manera de mudarme, pero no me puedo ir así como así porque tengo bastantes animales, Luna está por parir y no me puedo ir a decirle a algún amigo dame hospedaje en tu casa mientras se solucionan las cosas y yo con la bola de animales y no me puedo ir a rentar un departamento porque no crean que cag* dinero. Es complicado el asunto de salte así porque sí”, confesó la ex integrante deAsimismo, Brenda informó que hoy su casera le dará una respuesta sobre si es posible que ella y Guty puedan dejar el penthouse antes de que venza el contrato; “mañana me van a dar una respuesta, esperemos sí se solucione y nos podamos salir y ya, ya no quiero seguir viviendo esta. No está padre vivir estas cosas, yo que más quisiera estar tranquila”.Aclaró también que no puede irse a un hotel para refugiarse de manera temporal, “de verdad no me puedo ir así de la nada. En los hoteles no me van a aceptar con todos mis gatitos. Voy a ver si el día de mañana ya viene alguien a hacer una limpia y se calman un poquito las cosas”, finalizó la joven en sus historias de Instagram.