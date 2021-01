Brexit afectará giras de artistas británicos

Escuchar Nota

"El acuerdo hecho con la UE tiene un enorme agujero donde debería estar la libertad de movimiento prometida para los músicos: todos en una gira musical europea ahora necesitarán permisos de trabajo costosos y una montaña de papeleo para su equipo", escribieron.

Más de 100 músicos británicos, desde ídolos del pop y el rock como Ed Sheeran, Sting y Roger Waters de Pink Floyd, hasta estrellas clásicas como el director Simon Rattle, han dicho que las giras por Europa de artistas británicos están en peligro debido alEn una carta publicada en la edición del miércoles del periódico The Times, los músicos dijeron que el gobierno había roto la promesa de negociar viajes sin visa para músicos en la Unión Europea."Los costos adicionales harán inviables muchas giras, especialmente para los jóvenes músicos emergentes que ya están luchando por mantenerse a flote debido a la prohibición desobre la música en vivo".Gran Bretaña completó su viaje fuera de lael 31 de diciembre. Una de las consecuencias del Brexit es que los ciudadanos británicos y europeos ya no disfrutan de la libre circulación en los territorios de los demás.Los músicos instaron al gobierno a negociar un acuerdo recíproco que permita viajar sin papeleo a los artistas en gira.La lista estelar de firmantes abarcó casi todos los estilos de música, desdehasta el aclamado violonchelista Sheku Kanneh-Mason, quien actuó en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle.Radiohead, Elton John, Bob Geldof, Peter Gabriel, Brian Eno, Liam Gallagher y Brian May y Roger Taylor de Queen también firmaron.Roger Daltrey, cantante principal de The Who y un abierto partidario del Brexit que previamente había rechazado las preocupaciones sobre las giras después del Brexit, también estaba en la lista.La ministra de Cultura,, culpó a la UE, diciendo que rechazó las propuestas británicas en nombre de los artistas creativos. El gobierno ha dicho que estaba dispuesto a seguir discutiendo el tema con el bloque.El gobierno ha dicho que estaba dispuesto a seguir discutiendo el tema con el bloque, que incluye hoy a 27 naciones del continente europeo.