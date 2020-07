Brie Larson de ser Capitana Marvel ahora se convierte en youtuber

Escuchar Nota

"Youtube ha sido un lugar del que he aprendido mucho, desde saber cómo usar un pincel o ver cómo ser un activista considerado. Éste es un lugar para hablar acerca de ello".



La pandemia del Covid-19 provocó que varias celebridades de Hollywood decidieran realizar actividades que no solían hacer antes; tal es el caso deLa actriz que dio vida a la Capitana Marvel subió un video para presentarse en el sitio web de video y no pudo evitar los nervios.La también directoraEn el video se puede ver a la originaria de California el momento en que le dice a todos sus entrevistados que están siendo grabados para su canal, los cuales le dan la bienvenida a YouTube.La protagonista de "Scott Pilgrim" ya cuenta con más de 60 mil suscriptores y su primer video lleva más de 120 mil reproducciones.Así la actriz se une a los famosos que ya están abriendo canales en YouTube como Will Smith, Maise Williams, Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, entre otros más que encuentran en dicho lugar un espacio para estar presentes con sus seguidores y hablar de muchos temas, entre los cuales se encuentran el cine, proyectos nuevos y hasta entrevistan a otras estrellas.Hasta el momento Brie Larson no ha dado a conocer sus próximos proyectos dentro de la industria cinematográfica, pero sí ha estado muy activa apoyando causas sociales como el movimiento #MeToo, alzando la voz por la equidad de género dentro de Hollywood.