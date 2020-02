Brilla el Olympic Gymnastics Academy en copa internacional

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Olympic Gymnastics Academy México de Saltillo brilló con luz propia en el nivel 2 de la Copa Internacional Presidential Classic Orlando, Florida 2020, en donde terminó entre los primeros cinco lugares.



Fue un trabajo en equipo e individual por parte de las pequeñas competidoras, quienes representaron a su gimnasio y a su país en este flamante evento, mostrando elegancia y rutinas trabajadas.



Entre las competidoras que acudieron se encuentra Marijose Uzeta Navéjar, logrando en salto el sexto lugar, en barras el quinto, al igual que en piso, viga y all around.



Emilia Núñez Segovia se alzó con el sexto sitio en viga, octavo en piso y décimo en all around.



Elissa Zerweck de León se llevó la octava posición en salto, así como el décimo primero en all around. Valentina Puente Ramírez consiguió el doceavo lugar all around, al igual que Ana Regina Ortiz Contreras.



Sofía Ximena Ortiz Contreras, por su parte, regresó a casa con la sexta posición en barras y octavo en piso, ganando el décimo sitio en all around. Elissa Rojas Mancha logró el séptimo lugar en piso y doceavo en all around.



Finalmente, Ximena López Plata obtuvo el séptimo lugar del podio en barras, además de onceavo en all around.