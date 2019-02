Brillan con su estilo

Como hace mucho no se veía, el desfile de ayer por la alfombra roja del Dolby Theater tuvo suficiente fulgor como para asegurar que los Oscar siguen vivos y pueden jactarse de ser la gala más glamorosa del séptimo arte.Entre las estrellas que más brillaron previo a la gala destacó sin duda Emilia Clarke, quien eligió un vestido metalizado en tono lila, diseño de Balmain, que estilizaba su silueta.Quien también llegó echando tiros fue Charlize Theron con un vestido ceñido azul cielo de Christian Dior, con la espalda descubierta, y Jennifer Lopez, quien suele captar las miradas, en esta ocasión lo hizo con este llamativo diseño ceñido con acabado espejo, mientras que Amy Adams se decantó por la mesura con este maravilloso strapless de sutil estampado de Versace.Entre las celebridades que optaron por los colores vivos estuvo la comediante Tina Fey, quien optó por un strapless de delicado corrugado en azul rey.El rojo fue un tono muy socorrido y entre las que mejor lo lucieron fueron Helen Mirren y Jennifer Hudson; esta última eligió un diseño one shoulder rojo con olanes cruzados del hombro a la cadera y amplia abertura frontal.El sector masculino no se quedó atrás en elegancia y Bradley Cooper y Diego Luna fueron dos de los caballeros que destacaron en la alfombra; mención aparte merece el performista Billy Porter, quien impactó con su smokingUn look dramático fue el de Lady Gaga, quien acudió en total black enfundada en un diseño de Alexander McQueen.