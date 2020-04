Brinda Registro Civil Coahuila servicios y trámites por internet en la cuarentena

Escuchar Nota

El Gobierno del Estado mantiene los servicios que se ofrecen en lacomo respuesta a la necesidad de simplificar y acercar los trámites y servicios, como parte de las medidas ante el contagio del Covid-19, por lo que laA través de la plataforma digital www.registrocivilcoahuila.gob.mx los usuarios podrán hacer los trámites, así lo comunicó Dora Alicia de la Garza Villanueva, Directora de esta dependencia.Asimismo, explicó que se pone a disposición los correos para atención e información según el servicio a realizar.La funcionaria exhortó a la ciudadanía a efectuar, como la impresión de actas a través de la página oficial www.registrocivilcoahuila.gob.mx o bien en www.gob.mx/ActaNacimiento/ Para la, en https://www.gob.mx/curp/ . En aquellos casos que se requiera una corrección en CURP dirigir su petición al correo electrónicoEn caso de existir un error en su acta y se requiera iniciar un, se podrá mantener comunicación para señalar los requisitos al correo, y en caso de procedencia del trámite dar su debido seguimiento.De igual manera en el, se estarán recibiendo solicitudes al correo, donde previa búsqueda y en caso de proceder se irá indicando los pasos a seguir.Para la, se envían los requisitos al correo. Una vez revisada la documentación se notifica mediante este misma vía si procede el trámite, y terminado el proceso seEs importante recalcar que la hoja de las actas emitidas a través de correo electrónico no es en papel valor, ya que el usuario las estará imprimiendo en su casa. Sin embargocon estos dos documentos de inexistencia y concubinato y por algún motivo no la crean auténtica o no se la acepten,, en el apartado de Constancia de concubinato o certificados de inexistencia, luego dar clic en validación- solamente las emitidas durante el período de contingencia-.Por el momento. En los matrimonios, se solicita a los coahuilenses no acudir en grupos.De la Garza Villanueva señaló que con este plan de continuidad se ayuda a mantener con normalidad los servicios que los coahuilenses necesitan.Estas medidas forman parte de las acciones que se han implementado para