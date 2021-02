Brindarán atención módulos del INE con o sin cita

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de mañana brindará atención a ciudadanos que deban realizar un cambio de domicilio o inscribirse por primera vez en el padrón electoral aun cuando no cuenten con cita previa.



En un comunicado, la autoridad electoral indicó que a partir de este lunes y hasta el próximo 10 de febrero, concentrará sus esfuerzos en materia registral para que todas las personas que acudan a los Módulos de Atención Ciudadana puedan participar en las próximas elecciones.



Recordó que el 10 de febrero es la fecha límite para la inscripción o actualización de los datos de la credencial de elector, en tanto que para quienes hayan extraviado su credencial o no cuenten con ella, podrán asistir a los Módulos de Atención Ciudadana a partir de esa fecha y hasta el 25 de mayo para solicitar una reimpresión.



El INE reiteró que las credenciales con fotografía que vencieron en 2019 o 2020 aún son válidas como mecanismo de identificación, y podrán ser utilizadas para votar en las elecciones de junio próximo.



En estos casos, señaló, los ciudadanos podrán solicitar la renovación del plástico una vez concluida la jornada electoral.



El Instituto informó que debido a la contingencia sanitaria, el uso del cubrebocas en los módulos será obligatorio, los interesados deberán asistir sin compañía, a menos que ésta requiera asistencia y se deberá permitir la toma de temperatura, así como la aplicación de gel antibacterial.



Advirtió que no se le permitirá el acceso a las personas que presenten algún síntoma de enfermedad o no usen cubrebocas.